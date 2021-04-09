Садыр Жапаров - особая миссия выполнима

В воскресенье в Кыргызстане состоятся выборы в органы местного самоуправления, а также пройдет референдум по принятию новой Конституции. Пока непонятно, станет ли этот день историческим для республики, но тот факт, что плебисцит состоялся, станет свидетельством наличия народной поддержки или ее отсутствия у действующего президента Садыра Жапарова.

Стресс–фактор для западников

Политическая ситуация, инициированная президентом Садыром Жапаровым, вызывает бурные общественные дискуссии.

- По мере развития теории Конституции в мире появляются конституционные движения, основанные на воле народа. К сожалению, мы в свое время, находясь в составе других империй и других государств, проскочили многие этапы. И сейчас сталкиваемся с необходимостью заново пройти этот путь. Сегодня мы возвращаемся к своим истокам, поэтому появляются институты, которые международное сообщество называет экзотическими, романтическими. Но эти институты отражают наши представления о гармоничной и справедливой жизни, - говорит экс–торага ЖК, доктор исторических наук, политолог и публицист Зайнидин Курманов.

Он рассматривает конституционные процессы в Кыргызстане в историческом ракурсе. И, судя по всему, верит в то, что подходящую для себя форму правления наше государство сможет выбрать только в результате эволюции сознания простых людей и политиков.

Эту точку зрения разделяют не все. В ряде СМИ (в первую очередь тех, что живут за счет западных грантов) очередной виток политического развития КР преподносят как негативное явление. А редакция Kloop.kg даже разработала специальную инструкцию: как принять участие в голосовании за депутатов и не участвовать в референдуме.

В этих изданиях постоянно озвучивается мысль о том, что Основной закон - это такая священная корова, которую трогать категорически нельзя. В противном случае страна пропадет, перестанет существовать как государство и т.д. и т.п. И вообще, Кыргызстану так делать нельзя. Почему, никто не объясняет, как и то, что другие страны неоднократно переписывали свои Конституции и ничего страшного с ними не случилось. Бразилия с Аргентиной, к примеру, проделали этот трюк почти по 200 раз

Больше всего экспертов–западников, энпэошников и остальных противников новой Конституции возмущает то, что в республике вновь установится президентская форма правления. Переход к ней называют однозначным откатом назад. Действующий в КР сегодня парламентаризм - вещь условная и не оправдавшая ожиданий. По крайней мере, простого народа. Остальным, понятное дело, при такой форме правления живется очень даже неплохо. ЖК состоит из олигархов или, по меньшей мере, из очень обеспеченных людей. В связи с этим законотворческая деятельность парламента полностью подчинена интересам бизнеса, принадлежащего этим самым людям или их семьям.

При этом, какие бы откровенно идиотские или вредительские инициативы депутаты ни принимали, отвечать за последствия по действующей Конституции никто из них не будет.

Как впрочем нет никакой ответственности ни на президенте, ни на правительстве. А то, что на сегодня находятся в тюрьмах бывший президент Алмазбек Атамбаев и несколько премьер–министров, так это для Кыргызстана скорее аномалия. У нас судили многих первых лиц государства, но им удалось удрать из страны.

По нынешней Конституции все устроено таким образом, чтобы по максимуму изолировать главу государства от простых людей, на чьи интересы он должен был бы по идее работать. Президента от кыргызстанцев отделял и будет отделять, если плебисцит 11 апреля не состоится, толстый пласт так называемой элиты - чиновники, депутаты, партийные деятели.

О народе и его нуждах не то, что не заботятся, с ним даже не говорят напрямую. Политики воспринимают население исключительно как электорат - совокупность избирателей. С ними и контактируют только перед выборами, когда нужно купить голоса за популистские обещания или за наличные, что, к слову, происходит прямо сейчас.

При этом позорное раболепство перед любым, кто становится во главе государства, исходит как раз от элитной прослойки. В диктаторов и ханов их превращают политики и чиновники всех рангов. Каждый новоизбранный правитель помещается в кокон из лести и лизоблюдства, где и остается до очередной смены власти.

Семейно–клановые особенности парламентаризма

- Если Конституция меняется, значит, идет поиск новой модели взаимоотношений между государством и частными интересами, - сказал Зийнидин Курманов.

Хочется этого кому–то или нет, но сегодня потребность смены политической парадигмы уже назрела.

Этому во многом способствовал предыдущий президент. По временам Жээнбекова сейчас никто не ностальгирует - разве что энпэошники, теплые встречи с которыми он периодически устраивал. Для других бывший глава государства останется плохим другом, бесцветным политиком, а также человеком, придавшим слову "коррумпированность" новую глубину смысла.

Сооронбай Шарипович, как и все президенты до него, шел в верховную власть с твердым намерением демонтировать все коррупционные механизмы и схемы в стране. Однако за три года его правления эти структуры не только не разрушились, а даже укрепились.

По крайней мере, такие выводы можно сделать на основании множественных задержаний, которые ГКНБ провел за последнее время. Они показали, что коррупцей в КР пронизаны целые государственные структуры.

Фигура пресловутого Райымбека Матраимова меркнет на фоне всех этих разоблачений. Разве можно было представить, что одна судья может иметь 74 (!) элитные квартиры, а другой запросто выложит 70 миллионов сомов в госказну для того, чтобы изменить меру пресечения для себя? И это в стране, где 30 процентов населения живет за чертой бедности, а еще 60 процентов жителей стоят прямо на этой черте.

Беда в том, что Жээнбеков, если не создал, то, похоже, поддерживал всю эту коррупционную систему. Впрочем, хочется верить, что в нашей стране рано или поздно найдется тот, кто осмелится дать политическую, а может быть, и правовую оценку действиям Сооронбая Шариповича на его посту.

Вместе с тем надо признать, что у Сооронбая Жээнбекова, как у политика, была и своя историческая миссия. Он, учитывая особенности его характера, наверное, единственный, кто действительно мог сокрушить Алмазбека Атамбаева.

Во время своего правления Жээнбеков все силы бросил на то, чтобы уничтожить репутацию бывшего друга, пересажать доверенных людей Атамбаева и развалить его наследство - СДПК. Ни экономикой республики, ни улучшением инвестиционного климата, ни развитием каких–то внешнеполитических связей он толком не занимался. Зато с задачей по посадке Атамбаева справился блестяще.

Такое едва ли смог бы осилить его главный оппонент на президентских выборах 2017 года Омурбек Бабанов. Главный республиканец слишком осторожный и дипломатичный. Он, скорее всего, искал бы какие–то компромиссные способы избавиться от влияния Атамбаева. В чем преуспеть ему было бы непросто, поскольку Алмазбек Шаршенович при всех своих недостатках обладает внушительным запасом энергии, когда дело касается политической борьбы. Да и ресурсов для ведения своей игры у него до определенного момента было более, чем достаточно.

Неслучайный человек

Садыру Жапарову, очевидно, тоже в политике Кыргызстана отведена своя историческая, может быть, судьбоносная роль. Судите сами: во власть он пришел буквально из тюрьмы. То есть сначала оказался на дне, а затем неожиданно поднялся на самую вершину социальной лестницы.

Провидение? Как знать. Понятно только то, что Жапаров в нынешней кыргызской политике человек неслучайный. Да, его преследовали по политическим мотивам. Да, посадили. Да, он пережил в застенках смерть близких, в том числе гибель сына. Но при этом не сломался, сумел все преодолеть.

Сегодня этот трудный опыт работает на него, это одна из его сильных сторон. Он знает нужды простых людей и умеет говорить с ними. Верит, что все проблемы в нашей стране можно решить, если сломать всю эту закостеневшую систему государственного управления, перевернуть ее, встряхнуть, а во главе страны поставить человека, который понимает, что такое ответственность за обещания. И готов ее нести.

Многие считают, что панацеей для Кыргызстана могут стать только молодые политики. Но такие у нас уже были. Тот же Сапар Исаков, который при всемерной поддержке Алмазбека Атамбаева не смог ничего сделать со "старичками" - они его просто "съели". В республике уже давно назрел властный кризис. И решить его можно, только полностью переформатировав управленческие образования, выстроенные за годы независимости. А такие свершения под силу далеко не всем. Мягкие, интеллигентные побоятся рушить все эти антинародные структуры, молодым - и мы это уже проходили - сделать этого просто не дадут. Те самые личностные качества, которые беспокоят оппонентов Жапарова, как раз и делают его человеком, отвечающим современной политической повестке, способным коренным образом изменить парадигму развития республики. Снести олигархическую партийную систему, сократить армию чиновников всех рангов, урезать число депутатов, отменить их привилегии - все это по силам Садыру Жапарову. В том числе и потому, что получением высшего государственного титула он не обязан никому из элиты, а только народу.