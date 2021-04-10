Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 100.47 - 101.93

Подозреваемый в убийстве родственника на Кудайбергене" объявлен в розыск

54  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Милиция объявила в розыск подозреваемого в убийстве мужчины на "Кудайбергене". Об этом сообщает ГУВД Бишкека.

Как уточняется, 3 апреля примерно в 15.30 в милицию поступил вызов, что на пересечении улиц Патриса Лумумбы и Дэн Сяопина произошла драка, в результате которой нанесли ножевые ранения неизвестному мужчине. На месте происшествия выяснилось, что 32-летнему Артуру Богданову неизвестный мужчина нанес ножевые ранения. Пострадавшего госпитализировали, но от полученных ран в область груди он, не приходя в сознание, скончался.

"Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье "Убийство" УК КР. При осмотре места происшествия был обнаружен чехол от ножа, также изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения, на которых зафиксированы преступные действия нападавшего. С заявлением в милицию обратилась гражданка Анна Богданова. В ходе проведения следственных действий и оперативных мероприятий в этот же день была установлена личность подозреваемого. Им является 31-летний Николай Алексеев. Свидетели и очевидцы дали прямые показания о том, что ножевые ранения нанес именно А. Н.", - прокомментировали в ГУВД.

В ведомстве отметили, что подозреваемый, по имеющимся данным, является родственником погибшего.

"В первый же день были проведены обыски по месту жительства подозреваемого и его родственников. Оперативниками установлен круг его общения и связей, выставлены сторожевые карточки на случай пересечения границы, разосланы ориентировки в территориальные подразделения органов внутренних дел. По досудебному производству подозреваемый Николай Алексеев объявлен в розыск", - сообщили в ГУВД.

Отметим, у погибшего осталась беременная жена и ребенок 6-и лет.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399443
Теги:
ГУВД, розыск, убийство, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  