Убийство Айзады. МВД освободило от должности главу ГУВД Бишкека

Министерство внутренних дел сообщило о привлечении к ответственности сотрудников, ненадлежащее отношение к исполнению своих служебным обязанностей, которык привели гибели Айзады Канатбековой.
Как отмечается, в связи с печальным инцидентом назначено служебное расследование в отношении сотрудников ОВД Первомайского района Бишкека, ГУВД города Бишкек и ГУВД Чуйской области.
- Службой внутренних расследований МВД проведено тщательное и объективное служебное расследование по факту произошедшего и по действиям сотрудников милиции, руководителей подразделений, по итогам которых дана оценка их служебной деятельности, 9 апреля 2021 года издан приказ МВД", - сообщает МВД.
Так, в ходе служебного расследования нашли свое подтверждение факты ненадлежащего исполнения возложенных служебных обязанностей, требований закона "О прохождении службы в правоохранительных органах Кыргызской Республики", Дисциплинарного устава правоохранительных органов КР, задач, поставленных на коллегии МВД по итогам оперативно-служебной деятельности за 2020 год, требований, поставленных на аппаратных и оперативных совещаниях, а также грубо нарушены иные приказы МВД.
На основании вышеизложенного целый ряд сотрудников и руководителей подразделений наказаны в дисциплинарном порядке вплоть до освобождения от занимаемых должностей.
Приказом МВД освобождены от занимаемых должностей:
- начальник ГУВД г.Бишкек Б.Матмусаев,
- заместитель начальника ГУВД г.Бишкек Э.Атантаев,
- начальник Следственной службы ГУВД г.Бишкек Н.Утемисов,
- начальник УВД Первомайского района А.Казакеев,
- заместитель начальника УВД Первомайского района по оперативной работе И.Базаркулов,
- заместитель начальника УВД Первомайского района по расследованию К.Суранчиев,
- заместитель начальника УВД Первомайского района по общественной безопасности А.Озубеков,
- старший инспектор дежурной части УВД Первомайского района старший лейтенант милиции Б.Абдиллаев,
- старший инспектор дежурной части УВД Первомайского района майор милиции Ж.Тукешов,
- старший следователь Следственной службы УВД Первомайского района капитан милиции У.Арыкбаев.
Предупреждены о неполном служебном соответствии:
- заместитель начальника ГУВД г.Бишкек М.Насиров,
- заместитель начальника общественной безопасности он же начальник ЦОР ГУВД г.Бишкек М.Буларкиев,
- заместитель начальника Службы криминальной милиции ГУВД г.Бишкек У.Орозалиев,
- заместитель командира полка УПСМ по ГУВД г.Бишкек У.Саргашкаев,
- инспектор-дежурный дежурной части СОБ ГУВД г.Бишкек майор милиции С.Байгазинов,
- оперативный дежурный дежурной части СОБ ГУВД г.Бишкек капитан милиции М.Насирдинов,
- оперативный дежурный дежурной части СОБ ГУВД г.Бишкек подполковник милиции М.Карабаев,
- инспектор-дежурный дежурной части СОБ ГУВД г.Бишкек майор милиции М.Турумтаев,
- начальник Следственной службы УВД Первомайского района капитан милиции Н.Тургуналиев,
- начальник Службы криминальной милиции УВД Первомайского района подполковник милиции Э.Укубаев,
- заместитель начальника службы общественной безопасности УВД Первомайского района подполковник милиции Э.Тыналиев,
- заместитель начальника следственной службы УВД Первомайского района майор милиции Т.Абдукагарова,
- оперуполномоченный службы криминальной милиции ГОМ № 5 УВД Первомайского района лейтенант милиции Н.Емилов,
- старший оперуполномоченный службы криминальной милиции УВД Первомайского района майор милиции М.Бейшеналиев,
- старший оперуполномоченный службы криминальной милиции ГОМ № 5 УВД Первомайского района капитан милиции Б.Торгоев,
- оперуполномоченный службы криминальной милиции УВД Первомайского района капитан милиции Т.Саткинбаев,
- оперуполномоченный службы криминальной милиции УВД Первомайского района лейтенант милиции Ч.Толомушов,
- оперуполномолченный службы криминальной милиции ГОМ № 5 УВД Первомайского района лейтенант милиции Таалайбек уулу Искендер,
- следователь следственной службы УВД Первомайского района лейтенант милиции Сагынбек уулу Нурсултан,
- следователь следственной службы УВД Первомайского района капитан милиции А.Каримов,
- начальник ГОМ № 5 УВД Первомайского района майор милиции З. Эргешов,
- начальник ОДП УВД Первомайского района капитан милиции Эдилбек уулу Б.,
- начальник ИДН УВД Первомайского района капитан милиции М.Адилов.
Строгий выговор объявлен:
- начальнику Службы криминальной милиции ГУВД г.Бишкек полковнику милиции У.Айтбаеву,
- заместителю начальника цифровизированного командного центра ГУВД г.Бишкек полковнику милиции А. Исмаилов,
- инспектору дежурной части СОБ ГУВД г.Бишкек майору милиции К.Малабаеву,
- оперативному дежурному УВД Первомайского района подполковнику милиции А.Тентиеву.
По ГУВД Чуйской области:
Приказом МВД освобождены от занимаемых должностей:
- оперативный дежурный СОБ ГУВД Чуйской области капитан милиции Ч.Абыкеев,
- инспектор-дежурный СОБ ГУВД Чуйской области подполковник милиции М.Уметалиев.
Предупреждены о неполном служебном соответствии:
- заместитель начальника ГУВД Чуйской области А. Савыралиев,
- заместитель начальника СОБ ГУВД Чуйской области, он же начальник дежурной части подполковник милиции Т.Анарбаев,
- начальник отделения СПЭНМ ГУВД Чуйской области майору М. Султаналиев.
Объявлен строгий выговор:
- заместителю начальника ГУВД Чуйской области, начальнику СОБ полковнику милиции А.Ажыбаеву.
Всего по итогам служебного расследования наказаны 43 сотрудника органов внутренних дел.