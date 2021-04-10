МВД озвучило новый состав столичного ГУВД и УВД Первомайского района

МВД: Назначен начальствующий состав столичного ГУВД и УВД Первомайского района.

Временно исполняющим обязанности начальника ГУВД г. Бишкек назначен полковник милиции А. Ногойбаев, ранее начальник отдела по взаимодействию с ГСИН третьего управления Службы криминальной милиции (по борьбе с организованной преступностью) МВД Кыргызской Республики.

Временно исполняющим обязанности заместителя начальника ГУВД г. Бишкек назначен полковник милиции Т.Тюкебаев, ранее начальник ОВД Жети-Огузского района Иссык-Кульской области.

На должность начальника Следственной службы ГУВД г. Бишкек, назначен полковник милиции К. Курманалиева, ранее заместитель начальника этой же службы.

На должность начальника УВД Первомайского района г. Бишкек назначен полковник милиции М. Ниязалиев, ранее заместитель начальника службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР.

На должность заместителя начальника по оперативной работе УВД Первомайского района г.Бишкек, назначен подполковник милиции У. Орозалиев, ранее заместитель начальника Службы криминальной милиции ГУВД г. Бишкек.

На должность заместителя начальника по досудебному производству УВД Первомайского района г. Бишкек, подполковник милиции Р. Бердибаев, ранее заместитель начальника по досудебному производству УВД Октябрьского района г. Бишкек.

На должность заместителя начальника УВД Первомайского района столицы, он же начальник Службы общественной безопасности того же района, назначен полковник милиции Ж.Шералиев, ранее заместитель начальника Службы общественной безопасности ГУВД г. Бишкек.

Заместителем начальника по досудебному производству Октябрьского РУВД г. Бишкек назначена майор милиции Б. Турапова, ранее заместитель начальника управления по расследованию особо важных дел Следственной службы МВД Кыргызской Республики.