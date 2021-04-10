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На Камчатке осудят предпринимателя, виновного в гибели кыргызстанца

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- Евгений Денисенко
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Прокуратура Петропавловска-Камчатского направила в суд уголовное дело против 38-летнего местного жителя. Его обвиняют в том, что он не обеспечил безопасность рабочих мест, из-за чего в мае прошлого года погиб человек.

Как сообщили в надзорном органе, обвинение предъявлено по части 2 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека").

Обвиняемый является сотрудником строительной организации, в обязанности которого входило обеспечение безопасности при проведении работ по ремонту кровли жилого трехэтажного дома в Петропавловске. Для этих целей он привлек двух трудовых мигрантов из Кыргызстана.

"Но они не обладали необходимыми знаниями и опытом, – рассказали в прокуратуре. - Кроме того, рабочие места на кровле здания не были оснащены защитными ограждениями. Из-за допущенных нарушений правил безопасности оба рабочих сорвались с крыши. Один из них погиб на месте, второй получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью",

По упомянутой статье обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.


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URL: https://www.vb.kg/399447
Теги:
Россия, суд, убийство, Кыргызстан
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