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В ЕАЭС обсуждают производство вакцин в Кыргызстане

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- Евгений Денисенко
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Евразийская экономическая комиссия разрабатывает план мероприятий по повышению уровня обеспеченности стран Евразийского экономического союза стратегически важными лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения. Об этом сообщил заместитель директора департамента промышленной политики ЕЭК Тигран Арутюнян.

План, по его словам, является одним из основных документов, которые готовит промышленный блок Комиссии для обеспечения лекарственной безопасности Союза. В этот документ намечено включить организацию совместных производств вакцин, что, как подчеркивается, активно поддерживают представители стран ЕАЭС - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России - на всех уровнях.

"Уже сейчас при сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций налажено изготовление вакцины "Спутник V" в Беларуси и Казахстане. Вовлечение Армении и Кыргызстана в совместное производство вакцины также обсуждается", – подчеркнул Тигран Арутюнян.

Проект плана ранее был проработан Комиссией при участии уполномоченных государственных органов и бизнеса союзных государств. Учитывая высокую социальную значимость вопроса, принято решение о необходимости его утверждения на уровне глав правительств стран ЕАЭС. Планируется, что документ поступит на рассмотрение Евразийского межправительственного совета в конце нынешнего года.

Напомним, что совсем недавно Кыргызстан вслед за Арменией, Беларусью и Россией подключился к программе "Путешествую без COVID-19", разработанной Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития. Эта информационная система позволяет людям, не зараженным коронавирусом, перемещаться между государствами ЕАЭС в период пандемии. К разработанному приложению, которое можно скачать в магазинах приложений App Store или Google Play, уже подключены две лаборатории в Кыргызстане, одна из них в Бишкеке, другая - в Оше. Ресурс показывает ближайшие клиники в странах-союзницах, где можно сдать ПЦР-тест, результат которого придет в приложение на смартфоне в виде QR-кода. При себе достаточно иметь, помимо смартфона, лишь паспорт.


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URL: https://www.vb.kg/399448
Теги:
вакцина, ЕАЭС, Кыргызстан
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