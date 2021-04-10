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В Алае нашли тело подростка, оставшегося под лавиной

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- Виктория Гунгер
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Найдено тело 15-летнего подростка, который остался под лавиной, сошедшей 2-апреля селе Терек Алайского района Ошской области. Об этом сообщает МЧС КР.

Как отмечается, поисковые работы были продолжены сегодня.

- В них были задействованы начальник Алайского районного управления МЧС КР, 20 местных жителей и 1 экскаватор ООО "Ош-Пирим-Транс". В 09:20 найденное тело ребенка было передано родственникам, - проинформировали в МЧС.

Напомним, мальчик пропал 2 апреля во время выпаса скота. В этот день в местности, где он пас скот, сошла снежная лавина. Поиски вели 30 спасателей, 10 милиционеров и около 70 местных жителей.


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URL: https://www.vb.kg/399452
Теги:
лавина, Кыргызстан, погиб ребенок, МЧС
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