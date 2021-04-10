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На референдуме в Кыргызстане наблюдатели от СНГ посетят более ста участков

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- Евгений Денисенко
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Международные наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ провели организационное совещание в Бишкеке, определив программу работы на ближайшие дни. Они находятся в республике в связи с проведением в ней 11 апреля референдума по проекту новой Конституции страны.

Как ранее сообщали в МПА, всего от нее в Кыргызстане и на зарубежных участках в этот день будут работать 54 наблюдателя. Возглавляет мониторинговую группу председатель Комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по обеспечению конституционных основ, прав и свобод человека, гражданина и законности, член Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам Дилшод Рахмон.

Представители МПА СНГ также работают на участках в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, России, Таджикистане, Германии и Китае. Группа международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ является самой многочисленной на референдуме.

Оргсовещание в Бишкеке, по информации МПА, провели Дилшод Рахмон и Генеральный секретарь - руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий. Они рассказали о составе группы и напомнили основные принципы и нормы, которым должны следовать наблюдатели. Это, в первую очередь, принципы политической нейтральности, беспристрастности, невмешательства в избирательный процесс.

Накануне наблюдатели от МПА встретились с председателем ЦИК КР Нуржан Шайлдабековой, с заместителем Генерального прокурора КР Абаем Молдокматовым. Сегодня в программе работы мониторинговой группы – встреча с руководством Жогорку Кенеша, возложение цветов на Мемориальном комплексе "Ата-Бейит".


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URL: https://www.vb.kg/399455
Теги:
выборы, СНГ, Кыргызстан
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