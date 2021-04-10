ОФ "Гражданские инициативы" незаконно агитирует "против" референдума?

С момента назначения референдума на 11 апреля, в ЦИК КР зарегистрировались 12 групп агитации в поддержку новой Конституции, 3 группы - "против".

- группа агитации №1 "против": руководитель Карасартова Рита, в составе 10 человек (Г.Акунова, В.Бирюкова, М.Иманалиева, Б.Макенбаева, К.Мамырбаева, Э.Нурбаев, О.Труханова, Б.Усманалиева, А.Чакиев);

- группа агитации №2 "против": руководитель Сооронкулова Клара, в составе 13 человек (А.Айтбаева, А.Алымбаева, С.Карасартова, А.Каримова, Ж.Качиева, Л.Кельдибекова, Г.Мамасалиева, Н.Октяброва, У.Омуркул уулу, М.Таалайбек уулу, М.Тологонов, Н.Эшимбеков);

- группа агитации №3 "против": руководитель Шабдан уулу Чынарбек, в составе 10 человек (Б.Абдыисаева, С.Жаныкулова, Н.Жолдошева, С.Курманкожоев, Э.Кайыпов, У.Казакбаев, Ж.Муканбетов, Н.Сыдыгалиева, М.Эрдоолатов).

Указанные лица активно агитируют в социальных сетях и СМИ против принятия проекта Конституции КР, выносимого на всенародное голосование 11 апреля 2021 года.

В то же время для обоснования своих аргументов последние привлекают таких экспертов и юристов, как Эргешбаеву Таттибубу, Токтогазиеву Санию и других, которые готовят свои анализы предлагаемого проекта Основного закона страны. При этом дают ему исключительно негативную оценку, что является серьезным нарушением.

В частности, с 15 по 17 марта 2021, представители общественного объединения "Сообщество юристов Кыргызстана" провели ряд семинаров на тему: "Обсуждение по проекту Конституции Кыргызской Республики от 9 февраля 2021 года и по предстоящему референдуму, назначенного на 11 апреля 2021 года".

Первый семинар состоялся в Оше, второй - в Джалал-Абаде, третий – в Баткене. Спикерами и модераторами на данных мероприятиях выступили вышеуказанные эксперты Таттибубу Эргешбаева и Сания Токтогазиева, которые на этих семинаров дали негативную оценку выносимому на референдум проекту Конституции, что конечно же нужно расценивать как агитацию "против".

На каждую из этих встреч были приглашены и участвовали местные жители в количестве несколько десятков человек.

Вместе с тем, аренду конференц-залов в гостиницах, а также организованные там угощения в виде кофе-брейков, оплачивал общественный фонд "Гражданские инициативы", руководимый небезызвестной Ошурахуновой Динарой. В частности, согласно счету на оплату от 16 марта 2021 года, аренду конференц-зала и кофе-брейк в Джалал-Абаде оплатил ОФ "Гражданские инициативы" в сумме 12 500 сом. И это только счет одного из множества проведенных ими подобных мероприятий. Кроме этого, с привлечением специалистов проводится подготовка анализов и организовываются публичные выступления экспертов, которые скорее всего оплачивались в рамках реализуемого ОФ "Гражданские инициативы" проекта, финансируемого иностранными донорами, что само по себе является нарушением.

Ведь согласно ст. 193 Уголовного Кодекса КР, нарушение порядка финансирования деятельности инициативной группы по проведению референдума, совершенное путем расходования в целях достижения определенного результата на референдуме денежных средств в крупных размерах, не перечисленных в фонды референдума, выполнения оплачиваемых работ, оказания платных услуг, прямо или косвенно связанных с референдумом и направленных на получение определенного результата на референдуме в крупных размерах, без оплаты из соответствующего фонда, - наказывается лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью IV категории или исправительными работами IV, или штрафом V категории, или лишением свободы I категории со штрафом I категории.

Таким образом, получается, что в действиях Ошурахуновой, Эргешбаевой, Токтогазиевой и других причастных лиц усматриваются признаки вышеуказанного преступления. В этой связи, надеемся, что компетентные органы проведут тщательную проверку, дадут правовую оценку действиям указанных активистов и примут соответствующие меры.