В Бишкеке продолжается "зеленый челлендж"

Бишкекчане ухаживают за городом. Зеленый челлендж столичной мэрии полюбился многим, все больше горожан хотят внести свой вклад в озеленение города, сообщает муниципалитет.

Сегодня традиционно по всей столице проходят субботники, помимо уборки мы сажаем деревья.

Горожане, первый вице-премьер-министр КР Артем Новиков, и.о.мэра столицы Бактыбек Кудайбергенов, вице-мэры посадили 30 саженцев катальпы на месте будущего сквера на пересечении улиц Сухэ-Батора и Юнусалиева в микрорайоне №6.

Отметим, что на этом участке были расположены павильоны. Объекты облеченного типа демонтированы и будут передислоцированы, муниципалитет не оставит предпринимателей без источника доходов. Ведь согласно договору, арендатор дает согласие (гарантийное обязательство) о добровольном освобождении земельного участка при реализации городских проектов.

Также накануне в сквере имени Тоголока Молодо представители общественного объединения выпускников суворовского училища "Батор" посадили порядка 50 деревьев: 20 кленов и 30 саженцев дуба.

Посадить молодые деревца горожанам помогли трудолюбивые сотрудники МП "Бишкекзеленхоз".