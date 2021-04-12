Обещанное бишкекской мэрией тотальное озеленение столицы не состоялось

Мэрия Бишкека за три года - с 2017 по 2019-й - вырубила в городе чуть меньше 5 тысяч деревьев. Вместе с тем, столичные чиновники заявляли СМИ, взамен муниципалитет ежегодно производил компенсационные высадки саженцев. За этот период в Бишкеке должно было быть посажено около 30 тысяч молодых деревьев.

В 2020 году пресс-секретарь Бишкекзеленхоза Аида Айдаралиева, в публикации на своей странице в Facebook писала, что "деревья, посаженные в 2019 году из прутиков (стандартный посадочный материал), будут визуально видны и заметны горожанам в 2023-2025 годах, когда достигнут определенной толщины стволы и высота".

По этой логике деревья, высаженные мэрией в 2017 году к 2020-му должны были вырасти достаточно большими, чтобы "быть заметными". Мы решили проверить, так ли это, действительно ли городские власти компенсировали уничтожение зеленых массивов?

Для этого мы взяли данные о том, какие именно участки столичных дорог ремонтировались в 2017 году по проекту реконструкции и расширения на сайте мэрии.

Мы выбрали несколько участков, на которых проходил ремонт и, как следствие, вырубка, и сравнили при помощи программы Google Earth, как они выглядели в 2015 году до уничтожения зеленых насаждений и в 2020 году, когда деревья уже должны были подрасти.

Участок по улице Достоевского

Участок по улице Медерова

Участок по улице Токтаналиева

Участок по улице Малдыбаева

На снимках видно, что деревьев на выбранных для сравнения участах не прибавилось, как можно было бы предположить, основываясь на заявлениях городских властей. Напротив, зеленые зоны сильно сократились.

Не исключено, что следов масштабного озеленения не видно, потому что компенсационные посадки мэрия производит вовсе не там, где была вырубка, а в районах, которые сейчас интенсивно застраиваются.

- Наиболее часто озеленение производится в южных районах Бишкека. На данный момент там наблюдается бум строительства элитного жилья. В результате появляется социальная напряженность: южные районы более привилегированны, а остальные остаются без внимания. На втором месте, где проводится озеленение и открытие парков – северные районы. И самое минимальное количество зелени в восточном и западном направлениях, в новых жилмассивах, - говорит эколог Дмитрий Переяславский.

При этом, отмечает он, на территориях, ранее отведенных Бишкекглавархитектурой под парки, ведется уплотнительная застройка.

- Все пустыри и земли, где могли быть зеленые зоны, за время нашей политической нестабильности уходят с молотка под жилое и нежилое строительство. Малоэтажные застройки, в конце концов, превратятся в многоэтажные, и дефицит зеленых насаждений будет наблюдаться еще более остро. Муниципальный долг у нашего города будет расти, и в будущем мы не сможем его покрыть, - уверен эксперт.

Какие деревья рекомендуется сажать в городе?

Учитывая дефицит воды, специалисты советуют выбирать засухоустойчивые породы и нетребовательные к почве.

- На данный момент я предлагаю использовать айланты, сумахи. Сумахи можно использовать вдоль дорог там, где проходят линии электропередач. В парковых зонах можно сажать и абрикос. Это наше эндемичное растение, и может создавать прекрасные цветущие сады. Также рекомендую использовать клены, сосны, ясени, карагачи и тополя. У тополя, кстати, очень большая корневая система, поэтому их сажать нужно в подходящих условиях, - советует Дмитрий Переяславский.

- Декоративные растения (ели, кустарники, вейгелы или однолетние растения) в доли озеленения должны составлять не более 10 процентов от общей массы. Наша задача – создать и сохранить разрушающийся микроклимат города и это возможно только благодаря жизнеспособным засухоустойчивым растениям. А декорациями можно заниматься потом, - подчеркивает он.

Материал подготовлен в рамках проекта ОО "МувГрин" "Медиа герои: создание передового опыта в журналистике". Авторы: Анастасия Бенгард, Злата Тетерь, Александра Василькова.