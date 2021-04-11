В Бишкеке задержан подозреваемый, напавший на девушку с ножом

Милиция задержала напавшего с ножом на девушку на улице Сухэ-Батора накануне. Об этом сообщает ГУВД Бишкека.

Как отмечается, оперативниками криминальной милиции Октябрьского РУВД и ГУВД Бишкека был задержан подозреваемый Д.Ш., 1977 года рождения. Он доставлен в следственную службу и в порядке статьи 98 УПК КР водворен в ИВС ГУВД.

- При осмотре места происшествия было обнаружено вещественное доказательство – нож.

Напомним, 10 апреля 2021 года в УВД Октябрьского района Бишкека с письменным заявлением обратилась гражданка К.Н. с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который примерно в 00:30 часов ночи, находясь по улице Сухэ-Батора, нанес ножевые ранения в область правого плеча и правого запястья. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского и начато досудебное производство по статье 266 (хулиганство) УК Кыргызской Республики. Для определения тяжести полученных телесных повреждений, назначена судебно-медицинская экспертиза. После получения результатов экспертизы будет рассмотрен вопрос о переквалификации статьи по досудебному производству.

В настоящее время сотрудниками милиции ведутся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим фактам преступлений.