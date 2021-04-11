Садыр Жапаров: Впервые за 30 лет Конституция написана народом!

В течение 30 лет мы меняли Конституцию, переписывали ее по примеру других государств. Сейчас мы впервые подготовили ее сами, с помощью экспертов и народа. Президент КР Садыр Жапаров проголосовал на референдуме.

Он отметил, что сегодня этот новый проект закона вынесен на рефрендум.

- Если народ поддержит новый Основной закон, завтра мы будем жить по новой Конституции. И я, как президент, призываю к активному голосованию граждан страны. Но за кого, за что и как голосовать – выбор народа! Мы никого и ни к чему не принуждаем! Но лишь призываем активнее участвовать в сегодняшнем референдуме!

Напомним, сегодня в КР проходит референдум по Конституции и выборы в местные кенеши.