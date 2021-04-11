Эрдоган: Турция не признает незаконной аннексии Крыма

Президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины и подтвердил принципиальное решение Турции "не признавать аннексию Крыма", передает Tengrinews.kz.

Разговор президентов опубликовал сайт украинского лидера.

"Мы верим, что ситуацию на востоке Украины нужно решать мирным путем в рамках международного законодательства таким образом, чтобы сохранялась территориальная целостность. Нужно, чтобы как можно скорее остановилась эскалация, которую мы наблюдаем, чтобы было снижено напряжение, и в рамках выполнения условий Минских договоренностей вновь возобновилось перемирие", – отметил Эрдоган.

Зеленский рассказал турецкому коллеге о нарушении прав человека на Крымском полуострове и его продолжающейся милитаризации. Он поблагодарил Эрдогана за готовность присоединиться к формату "Крымской платформы".

"Турция поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы еще раз подтвердили наш основной принцип непризнания незаконной аннексии Крыма. Мы также сообщили о своей поддержке Крымской платформы, которая призвана объединить земли Украины", - отметил Реджеп Эрдоган.

"Это станет мощным сигналом, что Украина и ее партнеры решительно настроены в вопросах деоккупации украинского полуострова и защиты прав украинского и крымскотатарского народов", - сказал президент Украины.