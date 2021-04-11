Референдум будет признан состоявшимся при явке в 30 процентов

По данным ЦИК на 10.00, в местных выборах приняли участие 172 тысячи 139 человек, или 5,19 процента от общего числа избирателей, сообщил Центризбирком.

Как отмечается, на выборах в городские кенеши проголосовали 49 тысяч 889 человек, или 4,75 процента избирателей. Голоса за депутатов айыльных кенешей отдали 122 тысячи 250 человек, что составляет 5,39 процента от общего списка избирателей.

По информации ЦИК, выборы в местные кенеши будут признаны состоявшимися при любой явке, а референдум - при активности граждан свыше 30%. Сейчас уже более 5 процентов явка.