Праздник силы в белом кимоно. В Бишкеке завершился чемпионат Азии по дзюдо

В Бишкеке завершился чемпионат Азии и Океании по дзюдо. В турнире принимали участие 195 спортсменов из 28 стран, в том числе 17 мастеров татами из Кыргызстана.

К дзюдо отношение в нашей стране особое. В 2000–м на Олимпиаде в Сиднее Айдын Смагулов завоевал бронзовую медаль - первую в истории суверенного спортивного Кыргызстана. Затем еще несколько наших спортсменов становились призерами чемпионатов Азии. Успехи, конечно, не бог весть какие, но нужно учитывать тот факт, что дзюдо по праву считается одним из самых популярных видов единоборств. В состав международной федерации по этой дисциплине входят спортсмены 200 стран.

Известие о том, что в Бишкеке пройдет чемпионат Азии и Океании, всколыхнуло спортивную общественность страны. На республиканские турниры стало приходить много болельщиков, люди с интересом читали информацию о выступлении сборной Кыргызстана за рубежом. Но самое главное, что к организации чемпионата Азии и Океании активно подключилось правительство. С его помощью были решены многие организационные вопросы. Правда, поначалу было непонятно, почему состязания пройдут не во Дворце спорта, где есть зал на две тысячи мест, а в спорткомплексе "Газпром - детям", где установлено только 700 кресел. Однако в пресс–службе Госагентства по физической культуре и спорту пояснили, что такое решение было принято по требованию медиков, опасающихся распространения COVID–19.

На открытии чемпионата Азии и Океании присутствовали президент Азиатского союза дзюдо Обейд Аль Анзи и первый вице–премьер–министр Артем Новиков. Он подчеркнул, что этот турнир - знаменательное событие для отечественного спорта, которое будет способствовать дальнейшей популяризации дзюдо в Кыргызстане.

В Бишкек также приехал и президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, который встретился с президентом КР Садыром Жапаровым.

В первый день соревнований на татами вышли дзюдоисты , выступающие в весовых категориях 60 и 66 килограммов, а также девушки в весовых категориях 48, 52 и 57 килограммов.

Первый день нам особой радости не принес. Лишь Кубанычбек Айбек уулу (60) смог завоевать бронзовую медаль. Он провел на турнире четыре поединка и во всех боях выглядел очень уверенно. К тому же в арсенале Кубанычбека немало приемов, которые он выполняет безукоризненно. В поединке за третье место наш мастер татами уверенно победил представителя Узбекистана.

Многоопытный Отар Бестаев (60) выступил хуже своих возможностей: он проиграл в первом же бою и выбыл из борьбы. Большего ожидали болельщики от Артура Те и Байбола Саламата уулу (оба 66 килограммов). Но и они потерпели фиаско в первых же боях.

Наши девушки, к сожалению, не завоевали ни одной медали. Лишь Адина Кочконбаева и Ксения Бородина вошли в десятку сильнейших в своей весовой категории. Жанар Жолдошева, Айсулуу Мусаканова, Сауле Алмазова выбыли на ранних этапах борьбы. А вот наши соседи - узбекистанцы в первый же соревновательный день смогли завоевать шесть медалей различного достоинства.

А в минувшую среду произошло событие, которое поклонники дзюдо Кыргызстана ждали долгие 30 лет. Наш боец Владимир Золоев завоевал первую в истории страны золотую медаль континентального первенства. В 1/8 финала против представителя нашей страны вышел спортсмен из Сирии Мухамад Касем. Поначалу он оказывал Золоеву достойное сопротивление, но на четвертой минуте схватки Владимир провел победный эффектный бросок, после которого судьи признали его победителем.

В четвертьфинале Владимир встретился с дзюдоистом из Южной Кореи Сунг Хо Ли. Для победы Золоеву хватило всего две минуты. А вот в полуфинале кыргызстанца ждало очень серьезное испытание. На татами против него вышел член сборной Монголии Саида Молдеи. Еще несколько лет назад этот парень выступал в национальной дружине Ирана, в составе которой в 2018 году стал чемпионом мира. Но затем перешел под флаг Монголии, однако в новой команде пока не преуспел. Как сообщили представителям СМИ Кыргызстана руководители монгольской делегации, именно в Бишкеке Саида Молдеи хотел стать чемпионом Азии, однако планы именитого спортсмена перечеркнул Владимир Золоев, который по очкам победил грозного соперника.

В финале также по очкам кыргызстанец победил еще одного дзюдоиста из Южной Кореи Мун Джин Ли.

Больше медалей наши дзюдоисты, к сожалению, завоевать не смогли. Особенно скромно выступали девушки. Скромность им, конечно, к лицу, но только не на татами. Не только девушки, но и многие мужчины–сборники выступили слабовато. Руководителям Национальной федерации дзюдо есть о чем подумать, ведь у нас пока нет ни одной олимпийской лицензии.