В Ивановке жена убила молотком, избившего ее супруга

В селе Ивановка Чуйской области женщина забила до смерти молотком мужа. По ее словам, мужчина пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и избил супругу. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

Как отмечается, 6 апреля 2021 года примерно в 10:00 часов в дежурную часть ОВД Ыссык-Атинского района поступило сообщение по факту обнаружения трупа мужчины.

- В доме в селе Ивановка Ыссык-Атинского района обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Личность убитого установили, им оказался 34-летний Х.И. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Ыссык-Атинского района по признакам преступления предусмотренного ст.130 (убийство) УК Кыргызской Республики. Назначены необходимые экспертизы.

По подозрению в убийстве мужа задержана его супруга убитого, 27-летняя М.Ф. Как выяснилось, в день случившегося гр. Х.И находясь в нетрезвом состоянии в ходе бытовой ссоры избил супругу и пошел спать, жена разозлившись, взяв молоток из сарая ударила его несколько раз по голове. От полученных травм мужчина скончался. После, супруга взяв ребенка, уехала к родителям, а орудие преступление выбросила БЧК, - говорится в информации.

Все обстоятельства происшедшего выясняются. Досудебное производство продолжается.