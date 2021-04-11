В избирательные фонды кандидатов в айылные кенеши поступило 155 201 745 сом

Контрольно-ревизионная группа ЦИК представила информацию о финансировании избирательных фондов кандидатов, политических партий, фондов референдума, а также информацию о финансировании подготовки и проведения выборов депутатов местных кенешей и референдума КР из средств республиканского бюджета.
Финансирование избирательных фондов кандидатов, политических партий.
Согласно законодательным нормам:
Избирательные фонды кандидатов, политических партий в айылные кенеши, могут формироваться за счет следующих денежных средств:
При этом, предельная сумма расходов средств их избирательного фонда не может превышать 500 000 сомов.
Избирательные фонды политических партий в городские кенеши (за исключением городов Бишкек и Ош) могут формироваться за счет следующих денежных средств:
При этом, предельная сумма расходов средств их избирательного фонда не может превышать 5 000 000 сомов.
Избирательные фонды политических партий в Бишкекский, Ошский городские кенеши, могут формироваться за счет следующих денежных средств:
При этом, предельная сумма расходов средств их избирательного фонда не может превышать 15 000 000 сомов.
Формировать избирательные фонды могут те лица, которые не подпадают под запреты, согласно части 4 статьи 15 Закона КР "О выборах депутатов местных кенешей".
В предвыборной гонке приняли участие 56 политических партий и 18 772 кандидатов (18 09 - самовыдвиженцев и 63 - выдвинутых политическими партиями).
В ОАО "РСК Банк" и ОАО "Айыл Банк" политическими партиями были открыты 237, а кандидатами - 18 772 специальных счета их избирательных фондов для финансирования избирательной кампании.
Согласно сведениям, полученным из банковских учреждений через систему межведомственного электронного взаимодействия "Тундук", на специальные счета избирательных фондов политических партий, участвующих в выборах депутатов 28 городских кенешей по состоянию на 10 апреля 2021 года поступило денежных средств на общую сумму 122 531 102 сома.
На покрытие расходов, связанных с проведением избирательной кампании из средств избирательных фондов политических партий было израсходовано 120 337 305 сомов.
На специальные счета избирательных фондов кандидатов в айылные кенеши по состоянию на 10.04.2021 г. поступило 32 670 643 сом, израсходовано 29 912 159 сом.
В качестве избирательного залога на депозитный счет ЦИК КР поступило:
- от кандидатов (самовыдвиженцев и кандидатов, выдвинутых политическими партиями) - 18 400 000 сомов
- от политических партий - 6 260 000 сомов