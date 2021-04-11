В избирательные фонды кандидатов в айылные кенеши поступило 155 201 745 сом

Контрольно-ревизионная группа ЦИК представила информацию о финансировании избирательных фондов кандидатов, политических партий, фондов референдума, а также информацию о финансировании подготовки и проведения выборов депутатов местных кенешей и референдума КР из средств республиканского бюджета.

Финансирование избирательных фондов кандидатов, политических партий.

Согласно законодательным нормам:

Избирательные фонды кандидатов, политических партий в айылные кенеши, могут формироваться за счет следующих денежных средств:

собственные средства кандидата, которые не могут превышать 50 000 сом; собственные средства политической партии, которые не могут превышать 100 000 сом; добровольные пожертвования физических лиц, каждое из которых не может превышать 50 000 сом; добровольные пожертвования юридических лиц, каждое из которых не может превышать 50 000 сом.

При этом, предельная сумма расходов средств их избирательного фонда не может превышать 500 000 сомов.

Избирательные фонды политических партий в городские кенеши (за исключением городов Бишкек и Ош) могут формироваться за счет следующих денежных средств:

собственные средства кандидата, которые не могут превышать 50 000 сом; собственные средства политической партии, которые не могут превышать 500 000 сом; добровольные пожертвования физических лиц, каждое из которых не может превышать 100 000 сом; добровольные пожертвования юридических лиц, каждое из которых не может превышать 200 000 сом.

При этом, предельная сумма расходов средств их избирательного фонда не может превышать 5 000 000 сомов.

Избирательные фонды политических партий в Бишкекский, Ошский городские кенеши, могут формироваться за счет следующих денежных средств:

собственные средства кандидата, которые не могут превышать 100 000 сом; собственные средства политической партии, которые не могут превышать 500 000 сом; добровольные пожертвования физических лиц, каждое из которых не может превышать 100 000 сом; добровольные пожертвования юридических лиц, каждое из которых не может превышать 300 000 сом.

При этом, предельная сумма расходов средств их избирательного фонда не может превышать 15 000 000 сомов.

Формировать избирательные фонды могут те лица, которые не подпадают под запреты, согласно части 4 статьи 15 Закона КР "О выборах депутатов местных кенешей".

В предвыборной гонке приняли участие 56 политических партий и 18 772 кандидатов (18 09 - самовыдвиженцев и 63 - выдвинутых политическими партиями).

В ОАО "РСК Банк" и ОАО "Айыл Банк" политическими партиями были открыты 237, а кандидатами - 18 772 специальных счета их избирательных фондов для финансирования избирательной кампании.

Согласно сведениям, полученным из банковских учреждений через систему межведомственного электронного взаимодействия "Тундук", на специальные счета избирательных фондов политических партий, участвующих в выборах депутатов 28 городских кенешей по состоянию на 10 апреля 2021 года поступило денежных средств на общую сумму 122 531 102 сома.

На покрытие расходов, связанных с проведением избирательной кампании из средств избирательных фондов политических партий было израсходовано 120 337 305 сомов.

На специальные счета избирательных фондов кандидатов в айылные кенеши по состоянию на 10.04.2021 г. поступило 32 670 643 сом, израсходовано 29 912 159 сом.

В качестве избирательного залога на депозитный счет ЦИК КР поступило:

- от кандидатов (самовыдвиженцев и кандидатов, выдвинутых политическими партиями) - 18 400 000 сомов

- от политических партий - 6 260 000 сомов