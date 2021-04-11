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Явка на 12.00. Активнее всего голосуют в Джалал-Абадской области

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- Виктория Гунгер
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Явка на референдуме по проекту новой Конституции на 12.00 составила 12,9 процента избирателей, сообщает Центризбирком.

Как отмечается, всего на данный момент проголосовали 465 тысяч 121 человек.

Из них:

  1. в Бишкеке - 41 тысяча 861 человек
  2. в Оше - 28 тысяч 941
  3. в Чуйской области - 60 тысяч 455,
  4. Ошской - 100,5 тысячи,
  5. Джалал-Абадской - 101 тысяча 858,
  6. Иссык-Кульской - 38 тысяч 548,
  7. Нарынской - 29 тысяч 702,
  8. Таласской - 21 тысяча 787,
  9. Баткенской - 40 тысяч 696.

За рубежом проголосовали 773 человека.

На выборы депутатов местных кенешей Кыргызской Республики:

Общая явка – 445 533 избирателя или 13,43%. Из них:

  1. Выборы в гокенеш – 133 116 изирателей или 12,68%.
  2. Выборы в айылный кенеш – 312 417 избирателей или 13,77%.

В разрезе городов активность избирателей выглядит следующим образом:

На первом месте Сулюкта – 22,82%, затем идут Ош – 18,6% и Каинды – 16,5%.

Бишкек остается наименее активным по стране – 9,7%.

В областных центрах активность избирателей выглядит следующим образом:

  1. Джалал-Абадский городской кенеш – 16,13%,
  2. Талаский городской кенеш – 14,8%
  3. Нарынский городской кенеш – 13,36%,
  4. Токмокский гороской кенеш – 12,84%,
  5. Каракольский городской кенеш – 12,74%,
  6. Баткенский городской кенеш – 12,6%,


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URL: https://www.vb.kg/399494
Теги:
ЦИК, Кыргызстан, #Выборы2021
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