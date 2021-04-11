Явка на 12.00. Активнее всего голосуют в Джалал-Абадской области

Явка на референдуме по проекту новой Конституции на 12.00 составила 12,9 процента избирателей, сообщает Центризбирком.

Как отмечается, всего на данный момент проголосовали 465 тысяч 121 человек.

Из них:

в Бишкеке - 41 тысяча 861 человек в Оше - 28 тысяч 941 в Чуйской области - 60 тысяч 455, Ошской - 100,5 тысячи, Джалал-Абадской - 101 тысяча 858, Иссык-Кульской - 38 тысяч 548, Нарынской - 29 тысяч 702, Таласской - 21 тысяча 787, Баткенской - 40 тысяч 696.

За рубежом проголосовали 773 человека.

На выборы депутатов местных кенешей Кыргызской Республики:

Общая явка – 445 533 избирателя или 13,43%. Из них:

Выборы в гокенеш – 133 116 изирателей или 12,68%. Выборы в айылный кенеш – 312 417 избирателей или 13,77%.

В разрезе городов активность избирателей выглядит следующим образом:

На первом месте Сулюкта – 22,82%, затем идут Ош – 18,6% и Каинды – 16,5%.

Бишкек остается наименее активным по стране – 9,7%.

В областных центрах активность избирателей выглядит следующим образом: