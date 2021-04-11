Явка на 12.00. Активнее всего голосуют в Джалал-Абадской области

Явка на референдуме по проекту новой Конституции на 12.00 составила 12,9 процента избирателей, сообщает Центризбирком.
Как отмечается, всего на данный момент проголосовали 465 тысяч 121 человек.
Из них:
За рубежом проголосовали 773 человека.
На выборы депутатов местных кенешей Кыргызской Республики:
Общая явка – 445 533 избирателя или 13,43%. Из них:
В разрезе городов активность избирателей выглядит следующим образом:
На первом месте Сулюкта – 22,82%, затем идут Ош – 18,6% и Каинды – 16,5%.
Бишкек остается наименее активным по стране – 9,7%.
В областных центрах активность избирателей выглядит следующим образом: