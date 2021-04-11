В Санкт-Петербурге ранили ножом кыргызстанца

В Московском районе Петербурга в ходе ссоры мигрантов произошла поножовщина. В результате, по информации местных СМИ, один из участников разбирательства - уроженец Кыргызстана - получил ножевое ранение.

Как сообщается, 9 апреля, в 13:26 в полицию поступило сообщение о том, что в парке у одного из домов по Московскому проспекту ранили ножом молодого человека. Прибывшие на место полицейские обнаружили пострадавшего, лежавшего на земле, с ножевым ранением грудной клетки. Он находился в тяжёлом состоянии.

Бригада враче скорой помощи оперативно госпитализировала раненного. Выяснилось, что он - 20-летний приезжий из Кыргызстана, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В полиции занялись поиском нападавшего. Этому помогла и видеозапись с камеры уличного наблюдения, установленной на фасаде дома возле места происшествия. Запись показала, что получивший удар ножом находился в парке с еще двумя знакомыми. К ним подошли шестеро молодых людей, один из которых после словесного конфликта пустил в дело нож. К моменту приезда правоохранителей нападавший и его друзья сбежали.

В этот же день в 17:30 по подозрению в совершении этого преступления задержали 26-летнего гражданина Узбекистана, прибывшего в Петербург на заработки. Его доставили в полицию. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.