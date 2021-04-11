Граждане КР в РФ участвуют в кыргызстанском референдуме

Вместе с жителями Кыргызстана в конституционном референдуме, проходящем сегодня, 11 апреля, в республике, участвуют и граждане КР, находящиеся в России. По информации посольства КР в РФ, голосование проходит в одиннадцати городах РФ, на территории дипучреждений КР, где расположились и избирательные участки.

Это голосование проходит с 8:00 до 20:00 по местному времени. Пять избирательных участков работают в Москве (три в здании посольства и два на базе столичной школы №627), по одному - в Екатеринбурге и Новосибирске (в находящихся в них генеральных консульстваах КР), в Санкт-Петербурге, Красноярске, Владивостоке, Сургуте, Иркутске, Якутске, Южно-Сахалинске и Тюмени (канцелярии посольства КР).

Все участки оборудованы в соответствии с требованиями кыргызстанского избирательного законодательства, оснащены требуемым оборудованием и материалами. Общественный порядок, как и в ходе прежних избирательных кампаний, обеспечивается также при помощи сотрудников местных органов правопорядка.

В списки избирателей, как сообщили в посольстве, включены 38 266 кыргызстанцев, находящихся в Российской Федерации. Из них 21 982 человек - в Москве. Для участия в голосовании при себе необходимо иметь один из видов национальных паспортов Кыргызской Республики - внутренний паспорт гражданина КР (ID-карта), общегражданский паспорт КР, дипломатический или служебный паспорт КР.

В Москве для удобства соотечественников у входа в метро "Добрынинская", что неподалеку от посольства, и у входа в здание самой дипмиссии установлены знаки передвижения до каждого избирательного участка, а также размещены баннеры с указанием их номеров.