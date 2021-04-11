В КР на 16.00 на референдуме проголосовало 24,63 процента избирателей

По данным ЦИК КР на референдуме на 16.00 явка составила 888 331 участник референдума или 24,63%.

Из них:

Бишкек – 85 847 участник референдума или 20,40%, Ош – 49 716 участников референдума или 32,72%, Жалал-Абадская область – 182 562 участника референдума или 27,13%, Иссык-Кульская область – 75 361 участник референдума или 24,24%, Нарынская область – 59 923 участника референдума или 29,34%, Ошская область – 189 399 участников референдума или 25,94%, Таласская область – 45 476 участников референдума или 28,51%, Чуйская область – 124 661 участник референдума или 20,89%, Баткенская область – 73 477 участников референдума или 24,45%, За рубежом проголосовали 1 909 участника референдума (3,26%)

Напомним, сегодня, 11 апреля, граждане Кыргызстана голосуют на референдуме по Конституции.