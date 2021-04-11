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В КР на 16.00 на референдуме проголосовало 24,63 процента избирателей

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- Виктория Гунгер
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По данным ЦИК КР на референдуме на 16.00 явка составила 888 331 участник референдума или 24,63%.

Из них:

  1. Бишкек – 85 847 участник референдума или 20,40%,
  2. Ош – 49 716 участников референдума или 32,72%,
  3. Жалал-Абадская область – 182 562 участника референдума или 27,13%,
  4. Иссык-Кульская область – 75 361 участник референдума или 24,24%,
  5. Нарынская область – 59 923 участника референдума или 29,34%,
  6. Ошская область – 189 399 участников референдума или 25,94%,
  7. Таласская область – 45 476 участников референдума или 28,51%,
  8. Чуйская область – 124 661 участник референдума или 20,89%,
  9. Баткенская область – 73 477 участников референдума или 24,45%,
  10. За рубежом проголосовали 1 909 участника референдума (3,26%)

Напомним, сегодня, 11 апреля, граждане Кыргызстана голосуют на референдуме по Конституции.


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URL: https://www.vb.kg/399503
Теги:
референдум, Кыргызстан, #Выборы2021
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