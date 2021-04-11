В КР на 16.00 на референдуме проголосовало 24,63 процента избирателей

По данным ЦИК КР на референдуме на 16.00 явка составила 888 331 участник референдума или 24,63%.
Из них:
- Бишкек – 85 847 участник референдума или 20,40%,
- Ош – 49 716 участников референдума или 32,72%,
- Жалал-Абадская область – 182 562 участника референдума или 27,13%,
- Иссык-Кульская область – 75 361 участник референдума или 24,24%,
- Нарынская область – 59 923 участника референдума или 29,34%,
- Ошская область – 189 399 участников референдума или 25,94%,
- Таласская область – 45 476 участников референдума или 28,51%,
- Чуйская область – 124 661 участник референдума или 20,89%,
- Баткенская область – 73 477 участников референдума или 24,45%,
- За рубежом проголосовали 1 909 участника референдума (3,26%)
Напомним, сегодня, 11 апреля, граждане Кыргызстана голосуют на референдуме по Конституции.