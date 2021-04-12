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США предупредили Россию о последствиях "агрессивных действий" в Донбассе

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Госсекретарь США Энтони Блинкен, говоря о ситуации на Украине, заявил о возможных "последствиях" для России со стороны Вашингтона, если она продолжит "действовать агрессивно".

"На сегодняшний момент я могу сказать вам о серьезной обеспокоенности по поводу российских действий у границы Украины… Мы находимся в очень тесном контакте и взаимодействии с нашими партнерами и союзниками в Европе, все разделяют нашу обеспокоенность. Президент (США Джо – ред.) Байден очень ясно выразился по этому вопросу – если Россия будет действовать опрометчиво или агрессивно, будет "цена", будут последствия", - сказал Блинкен в интервью телеканалу NBC. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине, не поставляет ополченцам Донбасса военной техники, боеприпасов и другой помощи.

Как подчеркнул Блинкен, президент США также четко выразился, что у РФ и США есть вопросы, по которым возможна совместная работа, как, например, контроль над вооружениями.

Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что американской стороне даны пояснения на прошлой неделе. Он отмечал, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными пояснениями.

Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.

Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/399511
Теги:
Россия, США, Украина
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