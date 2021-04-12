Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 100.62 - 101.82

Есть ли вероятность отречения королевы Елизаветы II от трона?

133  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Британские эксперты, анализирующие положение дел в королевской семье, оценили вероятность отречения королевы Елизаветы II от трона после смерти ее мужа герцога Эдинбургского Филиппа, сообщает Gazeta.ru

Они уверены, что королева не откажется от престола.

- У королевы очень хорошее здоровье, и, если повезет, она останется нашей королевой как можно дольше, – заявил королевский историк Хьюго Викерс.

Однако эксперты допустили, что Елизавета II передаст еще больше обязанностей своему 72-летнему сыну принцу Чарльзу и другим членам королевской семьи.

Несмотря на то, что королева может немного отступить и будем чаще видеть принцев Чарльза и Уильяма за выполнением репрезентативной работы, она будет оставаться королевой, – заверил другой королевский историк Роберт Лейси.

Напомним, 9 апреля стало известно, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался в возрасте 99 лет.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399514
Теги:
Великобритания, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  