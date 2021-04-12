Есть ли вероятность отречения королевы Елизаветы II от трона?

Британские эксперты, анализирующие положение дел в королевской семье, оценили вероятность отречения королевы Елизаветы II от трона после смерти ее мужа герцога Эдинбургского Филиппа, сообщает Gazeta.ru

Они уверены, что королева не откажется от престола.

- У королевы очень хорошее здоровье, и, если повезет, она останется нашей королевой как можно дольше, – заявил королевский историк Хьюго Викерс.

Однако эксперты допустили, что Елизавета II передаст еще больше обязанностей своему 72-летнему сыну принцу Чарльзу и другим членам королевской семьи.

Несмотря на то, что королева может немного отступить и будем чаще видеть принцев Чарльза и Уильяма за выполнением репрезентативной работы, она будет оставаться королевой, – заверил другой королевский историк Роберт Лейси.

Напомним, 9 апреля стало известно, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался в возрасте 99 лет.