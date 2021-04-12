В США назвали РФ лидером по избыточной смертности во время пандемии

Россия по показателю избыточной смертности во время пандемии коронавируса опережает страны Европы и США, пишет New York Times.

С апреля по декабрь 2020 года в России избыточная смертность составила 362 тысячи 302 человека, ссылается издание на данные Росстата. При этом от коронавируса в России, по официальным данным, за указанный период умерли лишь 57 тысяч 2 человека. Показатель избыточной смертности для РФ - 28%.

Для сравнения издание приводит данные об избыточной смертности в США. С середины марта по декабрь 2020 года избыточная смертность в Соединенных Штатах, население которых почти в два с половиной раза больше, чем в России, составила 385 тысяч 100 человек, в том числе 316 тысяч 370 смертей были связаны с COVID-19. Показатель избыточной смертности в США - 17%.

Показатели избыточной смертности, говорится в статье New York Times, ставят под сомнение заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Россия лучше многих других стран мира справляется с пандемией и ее последствиями.