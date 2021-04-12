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Курсана Асанова отпустили под домашний арест

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- Екатерина Улитина
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Бывшего заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова отпустили из СИЗО, где он находился под арестом на время следствия. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Бишкекского городского суда.

Заседание по вопросу изменения меры пресечения состоялось сегодня, 12 апреля, в Бишкекском горсуде. Принято решение изменить меру пресечения Курсану Асанову с ареста на домашний арест.

Напомним, Курсан Асанов подозревается в организации массовых беспорядков и захвате здания Министерства внутренних дел в октябре прошлого года.


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URL: https://www.vb.kg/399517
Теги:
Курсан Асанов, суд, Кыргызстан, Арест
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