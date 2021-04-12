Кыргызстанцы станут участниками на Первых игр стран СНГ

Специальной рабочей группой уточнен проект Регламента проведения Первых Игр стран СНГ, которые пройдут в нынешнем году в Казани. В заседании группы, состоявшемся в режиме видеоконференции, приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Такие игры, напомнили в Исполкоме СНГ, были учреждены решением Совета глав правительств государств Содружества в октябре 2019 года. Они, как подчеркивалось, позволят повысить культурно-спортивный потенциал СНГ, получить эффективную площадку для развития многостороннего диалога между странами. Впервые устроить эти международные состязания планировалось в минувшем году. Но из-за пандемии их пришлось перенести на 2021-й.

На заседании рабочей группы был озвучен и срок проведения Первых игр стран СНГ - с 4 по 11 сентября. Будет разыграно 193 комплекта медалей по 16 видам спорта. Ожидается, что силами померяются около 3 тысяч спортсменов из стран Содружества, включая Кыргызстан, в возрасте до 23 лет. Будут задействованы 12 спортивных объектов в столице Татарстана. Логотипом игр стала Жар-птица, талисманом был выбран Барс.

Рабочей группой решено просить органы государственной власти в области физической культуры и спорта стран СНГ направить до 4 мая в Министерство спорта России предложения по кандидатурам руководителей их спортивных делегаций, обеспечить подачу заявок на участие команд.

В рамках игр планируется провести также мероприятия деловой программы, касающиеся вопросов развития физической культуры и спорта, и очередное заседание Совета по физической культуре и спорту государств СНГ-участников соглашения о сотрудничестве в этой области.

Предусматривается, что в дальнейшем такие игры будут проходить раз в два года поочередно в каждой из стран Содружества. При этом участие в них смогут принять и команды из других стран. Программу соревнований, согласно Положению об играх, будет определять государство -организатор.