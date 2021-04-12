Марс Сариев о референдуме: Люди ждут перемен

В Кыргызстане состоялся референдум по закону о новом проекте Конституции, которой весьма бурно обсуждался в обществе. Почти 36% избирателей поддержали внесение поправок. Эксперт Марс Сариев озвучил свое видение по итогам народного волеизъявления.

"Ранее я уже говорил, что референдум пройдет нормально. Большинство проголосует "за" поправки в Конституцию. Понятно, что это ожидание народа – люди ждут перемен. Соответственно, Президент Садыр Жапаров будет именно тем локомотивом, который эти перемен будет проводить.

Полное разочарование в так называемой парламентской республике, которой на самом деле не было, привело к тому, что люди видят в Садыре Жапарове личность, которая сможет выправить ситуацию в стране, придя со своей командой. Отсюда и такие результаты.

В среднем 76% голосов отдано за поправки к Конституции. В некоторых регионах на Юге – в Жалал-Абадсской, Ошской областя предварительные данные больше 80%. Наименьшие проценты традиционно набраны в г.Бишкек. Это понятно, потому что здесь большую работу проводит неправительственный сектор", - сказал он.

Основным оппонентом новой Конституции, по его словам, являются НПО, которые работают на западные гранты.

"Что это нормальные результаты, оспаривать их вряд ли кто будет. Хотя до этого референдума Венецианская Комиссия, Human Rigths, Посольство США давали понять и предупреждали, что это не совсем верный путь для Кыргызстана. Думаю, это дало обратный эффект, и народ понял, что верной дорогой идем, и, как говорится, не о чем спорить.

Другое дело, выборы в местные кенеши вызывают очень много вопросов. Боюсь, выборы, которые были не совсем репрезентативными, станут поводом прозападным структурам зацепиться для критики, смешивая в кучу и голоссование по поправке, и голосование по выборам в местные кенеши.

Это проблемный вопрос, возможно, следует аннулировать выборы в местные органы власти, чтобы провести более честные и чистые выборы. Результат выборов в местные кенеши, как капля воды, которая отражает океан, показывает, насколько прогнила выборная система. Ситуация в горкенешах – это мини-ситуация, которая может складываться на выборах в Жогорку Кенеш. Сейчас исправив ситуацию, мы не вызовем большие проблемы на выборах в парламент, которые могут стать последней атакой Запада в отношении нашей страны", - отметил эксперт.