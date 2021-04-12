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Наблюдатели ТюркПА высоко оценили выборы в Кыргызстане

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Миссия наблюдателей ТюркПА высоко оценила демократические стандарты в отношении проведения выборов и референдума в Кыргызстане. Об этом на брифинге заявил глава делегации Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) и глава Национального собрания Турции Шекер Реджеп.

По его словам, организация высоко оценивает применение на выборах в Кыргызстане биометрических данных и автоматически считывающих урн, что дает возможность делать точные подсчеты голосов.

"Миссия обратила внимание на подготовку материалов о выборах лицам с ограниченными возможностями. Кроме того, наблюдатели миссии высоко оценили проведение выборов с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Референдум прошел открыто и под пристальным наблюдением наблюдателей. Кроме того, все финансовые затраты партий и групп по референдуму публиковались вовремя. Референдум прошел спокойно и честно", - сказал Шекер Реджеп.


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URL: https://www.vb.kg/399530
Теги:
референдум, Кыргызстан, ТюркПА
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