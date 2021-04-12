Вывоз авто катализаторов за рубеж. ГКНБ подозревает сотрудников госорганов

Пресечена налаженная схема по массовой незаконной скупке автомобильных катализаторов, а также их последующему вывозу в страны Европы. Об этом сообщает Госкомитет нацбезопасности КР.

Как отмечается, 23 февраля текущего года при попытке вывоза автомобильных катализаторов в Литовскую Республику был задержан контрабандный груз весом порядка 2 тонн.

- 9 апреля текущего года пресечена деятельность 12 пунктов сбора и скупки автомобильных катализаторов в Бишкеке. Изъято большое количество переработанных субтрактов и автомобильных катализаторов, которые были складированы под отправку за рубеж. В настоящее время ГКНБ КР, в целях сокращения бесконтрольной скупки и вывоза автомобильных катализаторов и улучшения экологической ситуации продолжается комплекс необходимых мероприятий, в т.ч. по установлению возможной причастности к данной коррупционной схеме сотрудников государственных органов, - говорится в сообщении.

Уточняется, что после отмены обязательного технического осмотра наблюдается нарастающая тенденция массового съема автомобильных катализаторов на станциях технического обслуживания для последующей их реализации заграницей, так как катализаторы содержат благородные металлы (платина, палладий и родий) и приносят колоссальную прибыль.

Напомним, в настоящее время уполномоченными органами рассматривается вопрос о внесении запрета на вывоз и скупку автомобильных катализаторов.