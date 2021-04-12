"Спасти демократию в Кыргызстане - миссия новой Конституции"

Спасти демократию в Кыргызстане - именно так оценивается миссия новой Конституции КР. Почему это произойдет и как этот процесс может изменить политическое устройство страны и нашу повседневную жизнь.

В 1922 году чешский писатель Ярослав Гашек иронично описал, казалось бы, демократическую процедуру: выборы - это "необходимый элемент человеческой радости", лечебное средство, без которого "жизнь человека стала бы дьявольски однообразной", как в пустыне Сахара. Такое отношение к выборам в мире за минувшее столетие не только сохранилось, но и привело к значительным политическим потрясениям. В Кыргызстане это нашло отражение в смене трех президентов без процедуры выборов.

Кризис представительства

Люди по всему миру стали реже участвовать в выборах. Так, если в 1960-х годах средняя явка по Европе на парламентские и президентские выборы составляла не менее 85%, то в 1990-е годы она опустилась до 80%, а в 2000-е – до 75%. В США в последние годы электоральное "равнодушие" проявляется еще ярче: явка на президентских выборах скатилась ниже 60%, а на промежуточных колеблется в районе 40%.

Это вызвано сворачиванием социального государства, ростом неравенства и бедности, а также неолиберальными реформами (сокращение пособий, повышение пенсионного возраста, отказ от бесплатной медицины и образования). Люди выходят на улицу для того, чтобы заявить, что их проблемы "наверху" никто не представляет. Что о них позабыли. Так это было, например, во время выступлений Indignados, Occupy Wall Street и так далее, прокатившихся в 2011-2012 годах по странам Европы и в США. "No nos representan" (Нас никто не представляет)- кричали возмущенные испанцы в мае 2011 года.

Этот крик о своей непредставленности, хоть и был адресован власть имущим, на деле продемонстрировал странное отождествление народовластия с избирательным бюллетенем, что в конце концов привело к росту скептических настроений, которые вылились либо в падение явки, либо в усиление уличных протестов и политических радикалов.

Наиболее точное описание этого политического феномена принадлежит Хантеру Томпсону. В 1972 году, обозревая американскую президентскую гонку, он пришел к выводу, что в современной политике есть только два способа прорваться наверх: "Один – появиться как злобный динозавр, имея за плечами мощную избирательную машину, которая до усрачки напугает вашу оппозицию, а другой – задействовать мощную, но находящуюся в подавленном состоянии энергию молодого разочарованного электората, который уже давно отказался от мысли, что мы все обязаны голосовать. Это тоже самое, что вы обязаны купить новый автомобиль, но выбирать вам придется между все теми же "фордом" и "шевроле".

На языке профессиональных политологов ситуация "выбора" между "фордом" и "шевроле" называется "кризис репрезентации": избиратель сегодня больше не чувствует, что его голос хоть кто-то представляет.

В Кыргызстане в событиях октября 2020 года, президентских выборах января 2021 года и на апрельском референдуме ключевую роль сыграл разочарованный электорат, стремящийся к переменам. Результаты голосования подтверждают устойчивость числа такого электората.

Политические партии, которые в теории должны представлять интересы разных групп граждан, сегодня деградируют. В глазах избирателей они превратились в "телестудии", регулярно производящие политическое шоу, имитирующие участие этих избирателей. То есть кризис репрезентации означает массовую утрату доверия к политике, потому что политики не имеют никакого представления о проблемах граждан.

Отсюда и скепсис к процедуре голосования. Спрашивается: если все, что может предложить партия, - небольшой буклетик с примерно той же политической программой, что и на прошлых выборах, то какой смысл тратить свое время на избирательном участке?

Этот кризис возник не на пустом месте. Он усиливался и углублялся вместе с естественным ветшанием той политической конструкции, которая распространялась по всему земному шару на протяжении последних двух столетий, и которую называют сегодня "репрезентативной демократией".

В основе этого способа демократического правления лежит принцип "разделения политического труда". Он предполагает, что в обществе есть узкая группа условно самых достойных людей (элита), которые избираются остальными гражданами на определенный срок в качестве тех, кому они делегируют право осуществлять управление над всей страной. То есть фактически правят в такой демократии не "все", а "немногие", но для того, чтобы они правили, они должны заручиться поддержкой со стороны "большинства". Однако за этим внешним пафосом равенства, представленности и подлинного народовластия скрывалось, быть может, самое хитрое, что сумели придумать, а затем и провернуть тогда создатели современной демократии. Революционер и депутат первого Национального собрания Франции Антуан Барнав прямо описывал демократию как "самую злобную, самую губительную и самую вредную для самого народа из всех политических систем".

Джон Адамс простодушно считал наиболее правильным, чтобы народ избирал себе добродетельных депутатов, которые будут "думать, чувствовать, рассуждать и действовать" как те, кто их избрал: "Они должны будут стать точным портретом всего населения в миниатюре". В течение последующих двух веков эта фундаментальная установка "репрезентативной демократии" будет сохраняться. На этой основе в середине XIX века возникнут политические партии, задуманные как инструмент для политической мобилизации масс, наконец получивших избирательное право. На этой основе будет расширяться и усложняться пространство публичной сферы, как и сама структура общества на фоне масштабной урбанизации и индустриализации, которые привели к росту образования и постепенному сокращению неравенства. Но чем глубже и значительнее происходили изменения, тем меньше эта демократическая конструкция отвечала меняющейся социальной и политической реальности.

Например, тот же парламент так и не превратился в пространство, обеспечивающее национальное единство. Наоборот, он только усиливал конфронтацию между различными социальными группами, а его "золотая эпоха" в XIX веке сменилась эпохой упадка, наступившей в XX столетием и продолжающаяся до сих пор.

В европейских странах пришло понимание, что в течение прошлого века классическая история про разделение властей утратила свою актуальность. Теперь исполнительная ветвь власти подминает под себя законодательную. Это подчинение продиктовано самой реальностью современного государства, которое становилась все более сложным и многомерным. Все это постепенно привело к деградации партийной системы, как и всей представительной ветви власти. Деятельность народных депутатов становилось все более декоративной, а избиратель, чьи повседневные проблемы только множились, оказался в роли зрителя, наблюдающего за разыгрываемым перед ним спектаклем под названием "выборы".

Как спасти демократию

Среди обсуждаемых сегодня мер, которые должны "спасти" демократию и вернуть избирателю представленность, выделяют два направления: условно технооптимистическое, а другое – условно институциональное.

Первые, считают, что рост цифровых технологий способен придать второе дыхание институту прямой демократии. Например, избиратель может постоянно контактировать со своим депутатом через онлайн-платформу, озвучивая ему свои проблемы и коллегиально принимая решение относительно очередного законопроекта, обсуждаемого в парламенте. Однако оппоненты этого подхода указывают на то, что такие меры ничего не изменят. То же электронное голосование не только опасно тем, что не гарантирует того, что результаты будут защищены от внешних манипуляций, но усиливает отчуждённость самих избирателей. Поэтому реформировать нужно реальные политические институты. И начать нужно с самих партий, от которых пора отказаться вовсе. Политической альтернативой выборам и партиям может стать система низовых советов. В Кыргызстане это система народного курултая, упоминаемая с 1993 года во всех вариантах Конституции страны, и впервые получившая реальную возможность к практической реализации 11 апреля 2021 года.

Предстоит много работы по реализации новых норм, некоторые из которых действительно революционные, в жизнь. Тем не менее, краткий экскурс в проблему выборов показывает, что принятие новой Конституции Кыргызской Республики, вольно или невольно, отражает главный тренд развития политической мысли и науки – как вывести демократию на новый уровень развития. Многообразие демократии, точнее форм демократического устройства страны является показателем сложности современных процессов. Не получится все страны сделать "близнецами". Так, например, в Филиппинах переписали Конституцию США, создали политическую систему идентичную американской, создали Конгресс аналогичный американскому, но так и остались в ранге бедной развивающейся страны. То, что происходит в Кыргызстане больше похоже на стремление выйти из политического тупика с целью построения справедливого государства.

Автор: Канимет Назаров