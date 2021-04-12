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На ВДНХ ждут завершения реконструкции павильона Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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В Москве, на ВДНХ состоялось ежегодное заседание Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ. Оно прошло под эгидой празднования 30-летия СНГ, сообщили в Исполкоме Содружества.

В заседания приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, а также Исполнительного комитета СНГ, полпреды государств в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, сотрудники ряда посольств стран Содружества, органов отраслевого сотрудничества, Российского союза выставок и ярмарок и другие.

С приветственным словом выступил председатель Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ, генеральный директор АО "ВДНХ" Сергей Шогуров.

В обращении к участникам заседания заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Ильхом Нематов отметил укрепление авторитета Содружества в мире в целом, включая многие международные организации. И подчеркнул роль упомянутого Совета в расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, активизации экспортно-импортных операций на пространстве СНГ.

Собеседники проанализировали деятельность Совета в 2020 году, обсудили задачи на 2021 год. Речь шла и формировании перечня выставок и ярмарок, предлагаемых к проведению в предстоящие месяцы при содействии Совета, о создании выставочно-торговых центров стран Содружества на территории ВДНХ, перспективах их функционирования, а также о мероприятиях, посвященных 30-летию СНГ.

В связи с этой датой состоялось торжественное запечатывание капсулы времени Совета, которая будет храниться в музее ВДНХ. В послании потомкам говорится о многонациональных традициях этой выставки, исторически объединившей на своей территории представительства государств Содружества, а также о действующих в настоящее время их выставочно-торговых центрах.

Участники заседания ознакомились с работой таких центров Азербайджана, Армении, Беларуси и Молдовы, с ходом реставрационных работ в национальных павильонах Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. И выразили надежду на скорейший запуск этих трех объектов.

В посольстве КР в РФ сообщили, что необходимые работы на павильоне Кыргызстана выполнены уже на 90 процентов. Еще в прошлом году была завершена реконструкция фасада, сейчас полным ходом идут внутренние работы. Закончить их предусматривается до конца первой половины текущего года.

Проведение очередного заседания Межгосударственного Совета по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ планируется на первый квартал 2022 года в Москве.


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URL: https://www.vb.kg/399536
Теги:
Россия, Кыргызстан
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