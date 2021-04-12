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В КНР признали невысокую эффективность китайских вакцин против коронавируса

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- Бакыт Басарбек
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Китайские вакцины против коронавируса не дают "очень высокую степень защиты". Это следует из заявления директора Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Гао Фу, передает Медуза со ссылкой на Associated Press.

"Мы решим проблему с тем, что существующие вакцины не обладают очень высокой степенью защиты. Сейчас рассматривается вопрос, следует ли нам использовать разные вакцины… в рамках процесса иммунизации", - заявил Гао Фу во время презентации китайских вакцин на конференции в городе Чэнду.

Он также заявил о преимуществах мРНК-вакцин, к которым относятся, в частности, вакцины от американских компаний Pfizer и Moderna.

Позднее Гао Фу уточнил Associated Press, что говорил об эффективности вакцины "во всем мире, а не именно в Китае". Он не ответил на вопрос, какие именно вакцины имел в виду.

На данный момент в Китае одобрены для применения пять вакцин от компаний Sinovac, Sinopharm, CanSino и Anhui Zhifei Longcom. Ни одна из них не относится к типу мРНК-вакцин.

Эффективность китайских вакцин, по данным разработчиков, варьируется от 49 до 79%. Эффективность препаратов Pfizer и Moderna превышает 90%. Считается, что вакцину целесообразно использовать, если ее эффективность выше 50%.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая, на начало апреля как минимум одну дозу вакцины против коронавируса получили почти 100 миллионов жителей страны.


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URL: https://www.vb.kg/399537
Теги:
вакцина, Китай, коронавирус
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