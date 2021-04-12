В частных лабораториях и медцентрах снизят стоимость диагностики COVID

Достигнута договоренность о снижении стоимости ПЦР-исследований на 30% в частных лабораториях с 2300 до 1600 сомов. В отдельных медцентрах снижена стоимость услуг компьютерной томографии и цифровой R-графии на 20% для населения, а также определено круглосуточное дежурство частных центров для предоставления этих услуг населению. Об этом стало известно в ходе заседания Республиканского оперативного штаба с участием вице-премьер-министра Артема Новикова.

Кроме того, на ближайшие месяцы будут заморожены цены на лекарственные препараты для лечения COVID-19. Ведется работа по заморозке и снижению цен на другие жизненно важные препараты.

Артём Новиков отметил слабый контроль и мониторинг выявляемости заболевших, контроль за соблюдением домашнего карантина контактных лиц.

"По республике, в частности в городе Бишкек и Чуйской области сохраняется тенденция роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Открыты дополнительные стационары для приема пациентов. В общественных местах усилены меры санитарно-эпидемиологической безопасности. В соседних странах наблюдает высокий уровень заболеваемости COVID-19 новыми высококонтагиозными штаммами вируса. Мы усилили меры безопасности при въезде в нашу страну, однако профильным структурам необходимо держать под постоянным контролем соответствующие проверки, а также дальнейшее наблюдение за состоянием здоровья прибывших лиц на предмет наличия симптомов. 8 апреля я лично посетил открытие стационара и "красную зону", ознакомился с наличием оборудования и алгоритмами лечения. Нужно навести строгий порядок в работе с сопровождающими лицами. Все зоны должны быть обеспечены запасом лекарств для пациентов с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, почечная недостаточность, сердечно-сосудистые заболевания", - сказал он.

По его словам, на сегодняшний день не налажен четкий механизм взаимодействия между первичным уровнем здравоохранения и "красными зонами". Больных попросту не принимают на обследования.

По итогам заседания штаба Министерству здравоохранения и социального развития дан ряд поручений. В частности, до 13 апреля разработать алгоритм работы медицинских работников первичного уровня здравоохранения по оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Наряду с этим ведомству поручено: до 13 апреля организовать консультацию психолога на базе службы 118 города Бишкек и Чуйской области для пациентов, нуждающихся в психологической помощи; в недельный срок внедрить единый электронный реестр по учету пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, во всех организациях здравоохранения; завершить все процедуры по закупкам медицинского оборудования в рамках, предоставляемых грантов и технической помощи и обеспечить их своевременную поставку.

В кратчайший срок должны быть завершены работы по строительству новых инфекционных больниц в городах Ош, Талас и Нарын, а также начаты работы по строительству 10 вирусологических лабораторий в регионах. В трехдневный срок необходимо проверить работу и безопасность систем централизованной подачи жидкого кислорода в организациях здравоохранения по всей стране.

COVID-19 - это не мифическая болезнь. Сегодня мы все находимся на передовой борьбы с этим вирусом. От совместных действий каждого из нас зависят жизни и здоровье наших граждан. На сегодняшний день сил и средств достаточно в полном объеме. При этом МЗСР должно провести работу с волонтерами, чтобы обеспечить общую координацию в случае ухудшения ситуации.