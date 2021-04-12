Пополнил кошелек "О!Деньги" и выиграл автомобиль!

Пользователи приложения "Мой О!" продолжают выигрывать смартфоны в еженедельных розыгрышах. А 5 апреля состоялся долгожданный розыгрыш первого автомобиля –– Hyundai Creta 2021. Всего в лотерее "Весенний драйв" будет разыграно 200 смартфонов Tecno и 3 новых авто!

Победителей определяют в режиме онлайн с помощью генератора случайных чисел в присутствии специальной комиссии.

Счастливым обладателем нового кроссовера Hyundai Creta стал Нурлан Шерипов, который не сразу поверил в свою победу.

"Когда мне позвонили, я стоял в очереди. Я не поверил, подумал розыгрыш какой-то. И только после получения ключей и подписания документов начинаю верить!

Для меня и для моей большой семьи сегодня один из самых счастливых дней!", –– делится эмоциями победитель розыгрыша.

Для семьи Шериповых это не первое радостное событие –– накануне розыгрыша у них родился сын.

"Я очень счастлив! Хотелось бы поблагодарить свою супругу, которая родила мне сына, а на следующий день я выиграл в лотерею! И, конечно, выражаю огромную благодарность компании О! за такой подарок!".

Нурлан оказался активным пользователем приложения "Мой О!", и выигрышный билет он получил за пополнение кошелька "О!Деньги".

"Я давно пользуюсь услугами компании О!, всегда оплачиваю газ, свет, все коммунальные услуги через "О!Деньги". В кафе, магазинах тоже оплачиваю через кошелек", –– отметил счастливчик.

Лотерея "Весенний драйв" продлится до 31 мая, впереди еженедельные розыгрыши смартфонов, а также розыгрыши еще двух автомобилей –– Hyundai Elantra и Hyundai Sonata. Шанс выиграть есть у каждого!

Для участия достаточно пополнять баланс на сумму 200 сомов и более, совершать покупки в магазинах O!Store или оплачивать товары и услуги через кошелек "О!Деньги".

Подробные условия участия размещены на сайте drive.o.kg.

Официальный партнер розыгрыша – Hyundai Центр Кыргызстан.

Разрешение на проведение лотереи № 194 от 04.03.2021 г. Период проведения с 7.03.2021 по 31.05.2021. Все смартфоны сертифицированы. Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис" в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБКР №2021030817, №3022030817.