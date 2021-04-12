В Кара-Балте открылся автоЦОН

Сегодня, 12 апреля в Кара-Балте на базе Жайыл-Панфиловского отдела ГУ "Унаа" начал функционировать автоЦОН.

В церемонии открытия приняли участие: статс-секретарь министерства юстиции КР Улугбек Календеров, заместитель председателя ГРС Тилек Джеембаев, директор ГУ "Унаа" Турусбек Тюменбаев и другие.

За короткий период был проведен капитальный ремонт здания и офисы переформатированы в формат "open space".

"Открытие подобного формата учреждений – это требование времени. Во всех уголках Кыргызстана будем улучшать условия для граждан и активно внедрять цифровизацию" - отметил Улугбек Календеров.

АвтоЦОН ориентирован на потребности граждан, доступности и комфортности. Специфика рабочего пространства призвана сократить дистанцию между государством и обществом, повысить оперативность и удобство получения услуг.

АвтоЦон работает по принципу "единого окна", предоставляются услуги по выдаче водительских удостоверений, номерных знаков автомашин, регистрации и перерегистрации транспорта. К тому же, все процедуры упрощены и систематизированы.

"Это второй по счету автоЦОН. В этом году планируем открыть автоЦОНы в Таласе и в Караколе в рамках исполнения Указа Президента КР "О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению, а также Плана первоочередных мер правительства КР по обеспечению социальной стабильности и экономической устойчивости" - сказал Тилек Джеембаев.

АвтоЦОН расположен на территории с общей площадью 304 кв.м, площадь парковочной зоны составляет более 2500 кв.м., а территория размером более 1000 кв. м предусмотрена для технического осмотра транспортных средств.

Для удобства граждан функционирует касса коммерческого банка.

Также имеются помещения для картотеки, архива для транспортных средств и водительских удостоверений, склада для государственных номерных знаков.

В зале регистрации водительских удостоверений предусмотрен экзаменационный класс.