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В Кара-Балте открылся автоЦОН

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 12 апреля в Кара-Балте на базе Жайыл-Панфиловского отдела ГУ "Унаа" начал функционировать автоЦОН.

В церемонии открытия приняли участие: статс-секретарь министерства юстиции КР Улугбек Календеров, заместитель председателя ГРС Тилек Джеембаев, директор ГУ "Унаа" Турусбек Тюменбаев и другие.

За короткий период был проведен капитальный ремонт здания и офисы переформатированы в формат "open space".

"Открытие подобного формата учреждений – это требование времени. Во всех уголках Кыргызстана будем улучшать условия для граждан и активно внедрять цифровизацию" - отметил Улугбек Календеров.

АвтоЦОН ориентирован на потребности граждан, доступности и комфортности. Специфика рабочего пространства призвана сократить дистанцию между государством и обществом, повысить оперативность и удобство получения услуг.

АвтоЦон работает по принципу "единого окна", предоставляются услуги по выдаче водительских удостоверений, номерных знаков автомашин, регистрации и перерегистрации транспорта. К тому же, все процедуры упрощены и систематизированы.

"Это второй по счету автоЦОН. В этом году планируем открыть автоЦОНы в Таласе и в Караколе в рамках исполнения Указа Президента КР "О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению, а также Плана первоочередных мер правительства КР по обеспечению социальной стабильности и экономической устойчивости" - сказал Тилек Джеембаев.

АвтоЦОН расположен на территории с общей площадью 304 кв.м, площадь парковочной зоны составляет более 2500 кв.м., а территория размером более 1000 кв. м предусмотрена для технического осмотра транспортных средств.

Для удобства граждан функционирует касса коммерческого банка.

Также имеются помещения для картотеки, архива для транспортных средств и водительских удостоверений, склада для государственных номерных знаков.

В зале регистрации водительских удостоверений предусмотрен экзаменационный класс.


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URL: https://www.vb.kg/399549
Теги:
ГРС, ЦОН, Кара-Балта, Кыргызстан
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