Массовые грабежи начались в США из-за убийства чернокожего

Массовые грабежи и вандализм начались в США из-за убийства чернокожего полицейскими. На кадрах из штата Миннесота, размещенных в Telegram-канале RT, видны люди, убегающие из магазинов с коробками в руках.

Мэр города Бруклин-Сентер в штате Миннесота объявил о введении комендантского часа из-за массовых грабежей и вандализма.

Беспорядки начались после того, как офицер полиции застрелил темнокожего 20-летнего парня, которого остановили за нарушения и выяснили, что ранее на его арест был выдан ордер. Однако молодой человек не подчинился указаниям полицейских, сел в машину и попытался уехать. Тогда один из сотрудников полиции выстрелил в него.

После инцидента протестующие устроили погромы: били витрины, грабили магазины и дрались с полицейскими. Для разгона толпы правоохранители применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули