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"Скоро правительство уйдёт в отставку. Все министры будут в статусе и.о"

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- Виктория Гунгер
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Скоро правительство уйдёт в отставку. Все министры будут в статусе и.о до октября (выборов в ЖК - прим.ред). Об этом в соцсетях написал депутат Дастан Бекешев.

По его словам, вместо премьер-министра мы получим кабинет министров.

- Президент возглавит исполнительную власть, - подчеркнул Дастан Бекешев.

По официальной информации ЦИК, итоги голосования по референдуму будут подведены 2 мая. После оглашения результатов президент Садыр Жапаров подпишет указ о вступлении проекта новой Конституции в силу.

В свою очередь, кабмин будет находиться в статусе исполняющего обязанности до выборов нового парламента КР. Именно он должен будет утвердить новый состав правительства страны.

В ЦИК уже подчеркнули, что депутаты не раньше июля, депутаты должны назвать точную дату выборов в ЖК. Скорее всего, они пройдут в начале октября. Крайней датой их проведения Центризбирком назвал ноябрь этого года.


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URL: https://www.vb.kg/399553
Теги:
отставка, правительство, Кыргызстан, #Выборы2021
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