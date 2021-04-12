Скоро правительство уйдёт в отставку. Все министры будут в статусе и.о до октября (выборов в ЖК - прим.ред). Об этом в соцсетях написал депутат Дастан Бекешев.

По его словам, вместо премьер-министра мы получим кабинет министров.

- Президент возглавит исполнительную власть, - подчеркнул Дастан Бекешев.

По официальной информации ЦИК, итоги голосования по референдуму будут подведены 2 мая. После оглашения результатов президент Садыр Жапаров подпишет указ о вступлении проекта новой Конституции в силу.

В свою очередь, кабмин будет находиться в статусе исполняющего обязанности до выборов нового парламента КР. Именно он должен будет утвердить новый состав правительства страны.

В ЦИК уже подчеркнули, что депутаты не раньше июля, депутаты должны назвать точную дату выборов в ЖК. Скорее всего, они пройдут в начале октября. Крайней датой их проведения Центризбирком назвал ноябрь этого года.