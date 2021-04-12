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В Кыргызстане введен временный запрет на экспорт лекарственных средств

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- Екатерина Улитина
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Установлен временный запрет сроком на шесть месяцев на экспорт из Кыргызской Республики лекарственных средств и медицинских изделий. Соответствующее решение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов.

Данный запрет введен в рамках утвержденного Плана первоочередных мер Правительства Кыргызской Республики на 100 дней.

Цель данного постановления - охрана жизни и здоровья населения Кыргызской Республики, недопущение критического недостатка в обеспечении лекарственными средствами и медицинскими изделями для предотвращения сложной эпидемиологической ситуации в стране.

Согласно документу, Министерству экономики и финансов Кыргызской Республики необходимо в установленном порядке уведомить Комитет по защитным мерам Всемирной торговой организации и Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета.

Перечень лекарственных средств и медицинских изделий, на которые установлен временный запрет на экспорт из Кыргызстана прилагается ниже.


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URL: https://www.vb.kg/399554
Теги:
лекарства, правительство, экспорт, Кыргызстан
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