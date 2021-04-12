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В Бразилии строят новую статую Христа

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В Бразилии строят новую статую Иисуса Христа, которая будет выше знаменитой статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, сообщает BBC.

Статуя Христа-Защитника в южном городе Энкантадо будет иметь высоту 43 метра (140 футов) с пьедесталом, что сделает его третьей по высоте статуей Иисуса в мире.

Голова и вытянутые руки были добавлены к конструкции на прошлой неделе, начатой в 2019 году.

Идея пришла от местного политика Адроальдо Конзатти, который умер в марте от Covid-19.

Ожидается, что проект стоимостью 350 000 долларов (255 000 фунтов стерлингов) будет завершен позже в этом году, сообщает Ассоциация друзей Христа, организующая его.

Ассоциация добавляет, что он финансируется за счет пожертвований частных лиц и компаний.

Из рук в руки статуя 36м. Внутренний лифт доставит туристов на смотровую площадку в районе груди на высоте 40 метров.


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URL: https://www.vb.kg/399555
Теги:
памятник, Бразилия, Христианство
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