Семь партий требуют отменить выборы в Бишкекский горкенеш

Несколько партий требуют признать выборы в Бишкекский горкенеш несостоявшимися и провести новое голосование. Сегодня, 12 апреля, они проводят митинг у здания Центральной избирательной комиссии в Бишкеке.

"На выборах имели место вопиющие факты нарушений. Подкупы голосов, использование административного ресурса и неравномерные финансовые возможности, которые привели к общественным недовольствам.

Политические партии Бутун Кыргызстан, Партия Коммунистов, Улуу Журт, КСП, Улутман, ДДК, Тынчтык, Власть народу, гражданские активисты и простые горожане выражают решительный протест относительно итогов выборов", - говорится в заявлении партий.

Напомним, накануне, 11 апреля, состоялись выборы в местные кенеши городов и референдум по изменению Конституции. Согласно предварительным итогам, мандаты в бишкекском горкенеше получили шесть партий: "Эмгек", "Ак Бата", НДПК - 8 мандатов, "Ата Журт Кыргызстан", Ынтымак" и "Биздин эл".