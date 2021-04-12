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Кубанычбек Жумалиев выплатил в бюджет более 1 млрд сомов

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- Бакыт Басарбек
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Депутат Кубанычбек Жумалиев добровольно передал в пользу государства денежные средства, коммерческие активы и недвижимое имущество на общую сумму более 1 миллиарда сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, в настоящий момент идет расследование по ряду уголовных дел, вызвавших широкий общественный резонанс, обусловленный установлением крупного ущерба, причиненного государству в результате совершения особо тяжких коррупционных преступлений высокопоставленными чиновниками.

"ГКНБ в результате проведенного следствия по уголовному делу по факту коррупции в отношении депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Кубанычбека Жумалиева были получены достаточные доказательства для привлечения его к уголовной ответственности и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

К настоящему моменту Жумалиев добровольно передал в пользу государства денежные средства, коммерческие активы и недвижимое имущество на общую сумму более 1 миллиарда сомов.

В этой связи, а также учитывая преклонный возраст и состояние здоровья Кубанычбека Жумалиева, 12 апреля 2021 года следствием внесено ходатайство об изменении меры пресечения на подписку о невыезде в Первомайский районный суд Бишкека", говорится в сообщении ГКНБ КР.


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URL: https://www.vb.kg/399558
Теги:
ГКНБ, Кубанычбек Жумалиев, ущерб
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