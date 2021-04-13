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Наблюдатели от СНГ прокомментировали итоги референдума в Кыргызстане

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- Евгений Денисенко
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Референдум по проекту закона о Конституции Кыргызской Республики, состоявшийся 11 апреля 2021 года, соответствовал национальному законодательству, обязательствам страны и международным стандартам проведения демократических выборов. Такой вывод сделали международные наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ по результатам мониторинга этого важнейшего для КР события.

Как рассказали в МПА СНГ, миссия наблюдателей включала 54 депутата и сенатора из восьми стран - членов МПА, представителей организации и экспертов из Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан. Наблюдатели посетили 78 участков Бишкека и населенных пунктов Чуйской области. Они проинспектировали участки до их открытия, в ходе работы и в момент составления участковыми избирательными комиссиями итоговых протоколов.

Наблюдатели МПА СНГ также приняли участие в мониторинге процесса голосования на 13 из 48 зарубежных участков, открытых в дипломатических представительствах Кыргызстана.

По словам заместителя председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам, заместителя сопредседателя от российской части Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием РФ и Жогорку Кенешем КР Фарита Мухаметшина, Центризбирком Кыргызстана, территориальные и участковые комиссии, органы власти осуществили необходимые организационные мероприятия, в том числе с учетом эпидемиологических требований.

"В ходе подготовки и проведения референдума обеспечивался общественный порядок, агитационная компания проходила спокойно. В СМИ были предоставлены предусмотренные законом возможности освещения агитационных мероприятий и деятельности по подготовке к референдуму. Все это создало условия для спокойного осознанного волеизъявления граждан. Были обеспечены надлежащие условия для работы международных наблюдателей, осуществления ими мониторинга", - заявил Фарит Мухаметшин.


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URL: https://www.vb.kg/399563
Теги:
референдум, СНГ, Кыргызстан
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