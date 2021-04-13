Тротуары Бишкека: в микрорайонах ситуация не лучше, чем в центре (фото)

Активный отклик у наших читателей нашла публикация, в которой "Вечерний Бишкек" рассказал о состоянии пешеходных дорожек вдоль центральных магистралей столицы. Горожане попросили наших корреспондентов пройтись по улицам южных микрорайонов. Состояние тротуаров там также ужасает.

Следует сразу оговориться, что мы нарочно не заходим во дворы и не проверяем периферийные улочки. Там по умолчанию ситуация оставляет желать лучшего. Мягко говоря, на многих артериях, особенно в частном секторе, тротуаров нет вообще.

Для обзоров выбираются именно оживленные магистрали, где наблюдается не только большой поток транспорта, но и большой поток пешеходов. В южных микрорайонах таковыми являются Каралаева, Сухэ-Батора, Юнусалиева, Кой багарова, Старая дорога, Жукеева-Пудовкина, Суеркулова, Байтик Баатыра и Малдыбаева. На Малдыбаева, Жукеева-Пудовкина, Суеркулова и Старой дороге ситуация вполне нормальная. Как минимум, с одной стороны, есть нормальный тротуар. На Койбагарова ведется реконструкция и скоро там появится новая дорожка для пешеходов. А вот с остальными беда.

И хит-парад здесь возглавляет улица Юнусалиева. Причем не только те участки, что идут вдоль микрорайонов. На всем протяжении от Горького до 6 микрорайона тротуары с обеих сторон ужасные. Где-то зияют дыры, где-то покрытие поднято корнями деревьев, а где-то асфальта нет совсем. И если на отрезке Горького-Ахунбаева поток пешеходов не очень большой (хотя может потому и небольшой, что страшно ходить), то выше, вдоль 3, 4, 5 и 7 микрорайонов настолько людно, что порой яблоку негде упасть. Особенно возле точек быстрого питания и крупных магазинов.

Отдельные владельцы торговых объектов в свое время попытались поправить ситуацию, выложив напротив своих заведений тротуары брусчаткой. Но стало еще хуже. Во-первых, она вся уже давно раскрошилась. Во-вторых, стыки получились неровные, порогами, о которые можно споткнуться.

По улице Каралаева вдоль 6 микрорайона тротуаров нет вообще. Точнее, физически пешеходные дорожки есть, а вот асфальт на них отсутствует. Его заменяет обычный грунт.

На Сухэ-Батора и Байтик Баатыра вдоль 8 и 9 микрорайонов асфальт также заметно поизносился. Довольно широкие и глубокие ямы там – нормальное явление. Споткнуться в ночное время суток совершенно не проблема. А во время осадков здесь возникают сотни маленьких озер, которые нужно перепрыгивать. И особенно сильно все это бросается в глаза на фоне того, что сами проезжие части на всех перечисленных улицах находятся в нормальном состоянии.

Здесь важно подчеркнуть, что все эти дороги, не смотря на удаленность от центра, также являются лицом города, как и перечисленные в нашем недавнем репортаже. Быть может, новая городская власть, кто бы к ней не пришел, начнет, наконец, приводить в порядок это самое лицо. А то мы его потеряем.