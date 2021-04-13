Необычная функция появится на смартфонах с Android

Google запустила новую функцию Android, которая призывает пользователей поднимать голову во время ходьбы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Android Authority.

Новая функция, которая называется Heads Up!, побуждает пользователей перестать смотреть на экран телефона во время движения.

Сообщается, что служба Heads Up фиксирует движение пользователя и выводит на экран предупреждающие сообщения. Напоминания включают в себя краткие уведомления, такие как "Следи за своим шагом", "Будь начеку" и "Смотри вверх". В Google отметили, что использовать такую функцию стоит с осторожностью, так как она не сможет заменить человеческую внимательность.

Хотя функцию только внедряют в обновление для приложения Digital Wellbeing в бета-версии ОС Android, ее начали замечать на смартфонах Google, в частности на модели Pixel 4a.

Когда нововведение появится у всех пользователей Android, пока неизвестно.