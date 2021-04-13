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Таможенная служба отчиталась об увеличении таможенных сборов

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- Екатерина Улитина
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В первом квартале текущего года таможенная служба собрала 8,4 млрд. сом и выполнила установленный прогноз на 87%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ГТС отметили, что пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения по перемещению товаров продолжают оказывать свое негативное влияние на торговлю между странами.

Снижение объемов импорта также отразилось и на объемах поступления таможенных платежей, но тем не менее в сравнении с первым кварталом прошлого года ГТС обеспечило поступление таможенных платежей больше на 2,6 млрд. сомов с темпом роста 144,5% к показателям первого квартала 2020 года.


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URL: https://www.vb.kg/399573
Теги:
ГТС, Кыргызстан, таможня
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