Таможенная служба отчиталась об увеличении таможенных сборов

В первом квартале текущего года таможенная служба собрала 8,4 млрд. сом и выполнила установленный прогноз на 87%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ГТС отметили, что пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения по перемещению товаров продолжают оказывать свое негативное влияние на торговлю между странами.

Снижение объемов импорта также отразилось и на объемах поступления таможенных платежей, но тем не менее в сравнении с первым кварталом прошлого года ГТС обеспечило поступление таможенных платежей больше на 2,6 млрд. сомов с темпом роста 144,5% к показателям первого квартала 2020 года.