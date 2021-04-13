Темирбек Асанбеков: Кыргызстан находится на пути нового старта

Почти миллион кыргызстанских избирателей проголосовал за новую редакцию Основного закона. По предварительным данным, явка на референдум по новой Конституции составила 34,6%. Из 3 606 201 избирателей проголосовали 1 248 063 человека. Из них 986 215 отдали голос за новую Конституцию.

По мнению некоторых политологов, новая Конституция даст Кыргызстану возможность выйти на новый виток развития политической системы страны. Это понимают и большинство кыргызстанцев, которые в январе 2021 года поддержали президентскую форму правления.

Этой точки зрения придерживается и лидер партии ""Мекен Ынтымагы" Темирбек Асанбеков, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями. По словам политика, Кыргызстан находится на пути нового старта.

- Прошедший референдум по принятию новой Конституции, можно сказать, исторический этап. Впервые глава государства перед всем народом готов взять на себя всю ответственность за судьбу страны. Конечно, прошло только голосование, впереди еще технические моменты, но старт уже положен, - сказал он.

Лидер партии "Мекен Ынтымагы" убежден, что новую Конституцию народ по сути выстрадал.

- Перед этим мы прошли долгий путь безответственности в политике и управлении страной, что стало одной из причин нынешнего положения в Кыргызстане. Все это ударило и по судебной реформе, и по кадровой политике, и по национальной экономике. Также не стало исключением и внешняя политика государства. На этот раз глава государства открыто берет на себя полную ответственность за развитие вышеназванных сфер и это я считаю, в нынешних условиях и после того, что нам пришлось пережить - шаг вперед, - отметил политик.

Напомним, 11 апреля в Кыргызстане вместе с выборами в местные кенеши прошел референдум по принятию новой Конституции Кыргызстана.