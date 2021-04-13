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Политолог объяснил, почему критика вокруг новой Конституции не обоснована

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- Виктория Гунгер
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Нынешняя Конституция – единственная, которая за период независимости была составлена кыргызским государством без диктовки из вне, без навязывания чужих видений, чужих ценностей. Поэтому, она уникальна, так как отражает наши традиции, культуру, в ней прописан даже курултай. Об этом VB.KG сообщил политолог Алмаз Ибраев.

Он отметил, что особо критикуется ряд статьей. Однако эта критика не обоснована.

- Так в статье касательно деятельности и финансовой прозрачности НПО прописано предавать огласке источники их финансирования и статьи расходов. Многие выступают против этого. Идет также речь о сокращении в новой Конституции деятельности политических партий. А все потому, что они должны будут оглашать источники своих доходов, а также, как эти доходы распределяются. Ведь зачастую политобъединения включают в себя самых богатых людей с не совсем ясными источниками дохода, - подчеркивает Ибраев.

Критика вокруг ответственности президента, прописанная в новой Конституции, которую называют ханством, узурпацией и т.д., также не имеет под собой оснований.

- За все время независимости никакая ветвь власти: ни исполнительная, ни законодательная, ни тем более судебная, не несла ответственности за свои действия. А на сегодняшний день есть конкретное лицо - президент, который несет ответственность за судьбу страны и судьбу народа. Причем это четко прописано в Конституции. Поэтому, в случае той же пандемии или других обстоятельств, можно будет спросить с кого-то определенного. Но многие относятся к этому критически, считая узурпацией. Хотя, если внимательно вчитаться в статьи Конституции и посмотреть между полномочиями ветвей власти, можно увидеть, что, например, те же судебные власти в настоящий момент идут к независимости и самостоятельности. Так как Верховный суд сам будет назначать судей местных судов. Остается много полномочий и у законодательной ветви власти. Единственно, чего она лишилась при новой Конституции - возможности формировать правительство, - отметил Алмаз Ибраев.

Но это самый важный фактор, согласно новой Конституции, что президент сам формирует кабинет министров.

- Это делает правительство устойчивым. В независимости от распада коалиции и политических игр внутри парламента, правительство будет работать и заниматься социальными и экономическими вопросами. То есть, прописано обеспечение устойчивого правительства, которое будет решать вопросы, стоящие перед кабмином и государством, - пояснил Ибраев.

И это важные и нужные нормы, которые не были учтены в прежних редакциях Основного закона, добавил политолог.


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URL: https://www.vb.kg/399579
Теги:
закон, Конституция, Кыргызстан
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