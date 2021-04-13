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Мусульманское духовенство России поможет адаптации кыргызстанцев

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- Евгений Денисенко
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Мусульмане России продолжат оказывать содействие приезжим из Кыргызстана в решении возникающих у них здесь проблем. Об этом было заявлено во время состоявшейся в Москве встречи посла КР в РФ Гульнары-Клары Самат с заместителем председателя комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты России, Муфтием Духовного собрания мусульман России Альбиром Кргановым.

Мусульманский священнослужитель посетил кыргызскую дипмиссию накануне начала священного месяца Рамазан. Он рассказал о деятельности ДСМР, его региональных структур, которая направлена, в том числе, на поддержку мигрантов из других стран, включая Кыргызстан, интегрирование их в единое правовое и культурное пространство России. Эти цели преследует и образованный не так давно при ДСМР Центр правовой защиты и культурной адаптации мигрантов.

Как подчеркнуто, в этот центр и по горячей линии могут обратиться за помощью представители любой национальности и вероисповедания, вне зависимости от их официального статуса в России. Проект реализуется уже в ряде регионов России.

"Считаю, что тем, кто находится в стране нелегально, мы должны помочь разобраться в российском законодательстве, легализоваться и жить согласно совести и закону, - заявлял ранее по этому поводу Альбир Крганов. - Люди, которые привозят нелегалов, используют их, нелегалам сложно защищать свои права. В конечном счете, это проблематично и для мигранта, и для государства. Мы будем думать все вместе, как помочь таким людям, ведь цель – помочь, а не оштрафовать или выслать человека".

Духовное собрание мусульман России сотрудничает с некоммерческими организациями, посольствами, МВД, другими ведомствами, которые подержали проект. Он также призван содействовать профилактике экстремизма и криминальных проявлений, укреплению межнациональных и межрелигиозных отношений и культурной адаптации мигрантов.

На встрече Гульнара-Клара Самат и Альбир Крганов коснулись также темы пребывания в России выходцев из Кыргызстана, соблюдения ими законов РФ, следования принципам нравственности и духовности. Этому поспособствует и вовлечение кыргызстанцев в мероприятия, инициируемые ДСМР, направленные на духовно-нравственное воспитание молодежи, противодействие радикализма в мигрантской среде.

В завершении встречи собеседники обменялись поздравлениями с наступающим священным месяцем Рамазан, который олицетворяет добро и милосердие, и пожелали мира и процветания народам России и Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/399581
Теги:
ислам, посольство, Россия, Кыргызстан
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