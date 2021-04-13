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КНР и КР обсудили вопрос скорейшего запуска "на полную" НПЗ "Джунда"

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- Виктория Гунгер
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Министр энергетики и промышленности Кыргызской Республики Кубанычбек Турдубаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Ду Дэвэнь. Об этом сообщили в МЭП КР.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы наращивания взаимовыгодного сотрудничества в электроэнергетической, промышленной отраслях, а также обеспечения благоприятных условий для привлечения дополнительных инвестиций в сферу недропользования.

Министр Кубанычбек Турдубаев подчеркнул, что в рамках двустороннего сотрудничества двух стран в Кыргызстане реализованы крупные проекты в сфере электроэнергетики, которые позволили обеспечить энергетическую независимость республики и надежную работу всей отрасли.

"В 2019 году товарооборот между Кыргызстаном и Китаем достиг 2 млрд долларов США. Это говорит о том, что для нашей республики КНР является главным партнером в торгово-экономических отношениях. Однако в связи с возникновением пандемии показатели существенно снизились. Мы надеемся, что в скором времени нам удастся увеличить объем товарооборота и продолжить работу в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул Кубанычбек Турдубаев.

Посол КНР Ду Дэвэнь в свою очередь отметила, что кыргызско-китайские отношения всегда имеют тенденцию к динамичному развитию.

"Правительства двух стран всегда придерживаются курса на укрепления дружественных, добрососедских отношений между нашими странами. Сегодня наши межгосударственные отношения находятся на самом высоком уровне всестороннего стратегического партнерства", - сказала Посол Ду Дэвэнь.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы скорейшего запуска и доведения до проектной мощности нефтеперерабатывающего завода "Джунда" в г. Кара-Балта, а также упрощение процедуры пропуска оборудования из КНР в рамках реабилитации Токтогульской и Уч-Курганской ГЭС.

По итогам встречи министр Кубанычбек Турдубаев и Посол Ду Дэвэнь договорились продолжить поступательное укрепление сотрудничества двух стран и приложить все усилия для реализации совместных проектов.


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URL: https://www.vb.kg/399583
Теги:
ГСМ, нефть, Кыргызстан, НПЗ Джунда
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